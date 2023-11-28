Автобус сбил пешехода в Усть-Каменогорске

От полученных телесных травм потерпевший скончался на месте ДТП, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП ВКО

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Сегодня, 28 ноября, вблизи автобусной остановки в Усть-Каменогорске произошло дорожно-транспортное происшествие.

"Водитель маршрутного автобуса допустил наезд на пешехода, который от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончался на месте ДТП", – сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".