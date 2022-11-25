Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
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2 пассажирских автобуса столкнулись в городе Караганде. Погиб водитель общественного транспорта, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
25 ноября в 09:16 на мосту ДСК Караганды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршрутных автобусов.
В результате ДТП водитель автобуса № 41 скончался на месте. Около 15 человек – пассажиры и водитель маршрута №146 – доставлены в медицинское учреждение. В момент происшествия автобус №41 был пустой.
По факту зарегистрировано уголовное дело и назначены соответствующие экспертизы.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, спасатели.