Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)

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25 ноября в 09:16 на мосту ДСК Караганды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршрутных автобусов.

В результате ДТП водитель автобуса № 41 скончался на месте. Около 15 человек – пассажиры и водитель маршрута №146 – доставлены в медицинское учреждение. В момент происшествия автобус №41 был пустой.

По факту зарегистрировано уголовное дело и назначены соответствующие экспертизы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, спасатели.