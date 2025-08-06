Принуждал проходить техобслуживание авто исключительно в своих сервис-центрах

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Областной департамент АЗРК рассмотрел обращение жителей региона по фактам, связанным с деятельностью ТОО DCG ORDA — официального дилера автомобилей известной китайской марки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал АЗРК

Как сообщили в ведомстве, автосалон включил в договор купли-продажи обязательное требование - проходить техническое обслуживание исключительно в сервисных центрах до окончания гарантийного срока. В случае отклонения гарантийные обязательства подлежали аннулированию, что ограничивало права потребителей и создавало барьеры для конкуренции на рынке послепродажного обслуживания.

В результате рассмотрения данной ситуации департамент АЗРК по Кызылординской области направил в адрес автодилера уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и прекращения подобных практик, которое было незамедлительно исполнено.

Ранее аналогичный случай произошел в Уральске, где местный автодилер также принуждал покупателей авто проходить техобслуживание в своих сервис-центрах.