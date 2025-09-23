Автоматизированные программно-аппаратные комплексы внедрены в школах ЗКО

Образование,Цифровизация
2
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

На данный момент АПК установлены в 95-ти образовательных учреждениях региона, интегрированных с информационной системой «Социальный кошелек»

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Данная работа начата на основании совместного приказа Министерства просвещения РК и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в целях реализации государственной услуги «Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Управление образования ЗКО

На текущий год было запланировано внедрение автоматизированных программно-аппаратных комплексов (АПК) в 88 школах районных центров и городов региона. Так, в 23 школах установлены устройства Face ID для биометрической идентификации на входе в школу, в 11 школах действуют турникеты с идентификацией по ладони, в 6 школах внедрена система идентификационных карт для учащихся, в 55 используется система идентификационных карт для учащихся. В остальных 261 школе пока как альтернативный механизм учета используется приложение «Бизнес-кошелек».

Автоматизированные системы поэтапно будут внедряться во всех школах. На следующий год комплексами запланировано оснастить 90 школ региона. Дальнейшая работа по цифровизации позволит улучшить условия обучения, обеспечить сохранение здоровья детей, их безопасность и равные возможности для развития.

#ЗКО #программа #школа #цифровизация

