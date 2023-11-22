Автомобиль наехал на женщину на лавочке и врезался в магазин в Экибастузе

Скриншот с видео: instagram.com/ekb_hochu_vse_znat

Жесткое ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения в Экибастузе: автомобиль резко поворачивает, сбивает лавочку с сидящей на ней женщиной и останавливается, врезавшись в здание.

Как сообщили в управлении полиции города, 21 ноября около 17:30 водитель автомашины Hyundai matrix по улице Ауэзова наехал на яму и, не справившись с управлением, протаранил лавочку, где сидела женщина. После авто, изменив траекторию движения, врезалось в здание магазина.

Пострадавшая женщина госпитализирована в центральную городскую больницу.

Машина водворена на спецстоянку. Назначены экспертизы, проводится проверка.