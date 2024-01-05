Автомобили госпредприятия незаконно списывали в Жамбылской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Как сообщается, прокуратура Таласского района выявила факты хищения путем незаконного списания автотранспорта, находящегося на балансе государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Таза-Талас».

Как выяснилось, руководство предприятия составляло поддельные документы о неисправности транспорта и незаконно списало с баланса 4 автомобиля общей рыночной стоимостью 22 млн тенге. В последующем их реализовали третьим лицам без проведения соответствующего аукциона.

«По данному факту прокуратурой Таласского района зарегистрировано уголовное дело, расследование которого проводится управлением досудебного расследования прокуратуры области. Деяния подозреваемых квалифицированы по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК «Хищение» и по ч. 1 ст. 369 УК «Служебный подлог». В ходе следствия обеспечен возврат государству трех автомашин на сумму 17 млн тенге и принимаются меры по возврату одной автомашины», — пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что уголовное дело находится на стадии направления в суд.