Машина пропала у дома на улице Н. Абдирова
В Караганде полицейские быстро поймали угонщика автомобиля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК
Сегодня, 15 августа, ранним утром на канал «102» сообщили о краже автомобиля Toyota Carina. Машина пропала у дома на улице Н. Абдирова.
Информация мгновенно была передана всем патрульным экипажам города. Вскоре пропавший автомобиль обнаружили на заправке на улице Ерубаева. Полицейские заметили машину, водитель, увидев их, резко рванул с места, пытаясь скрыться.
Экипаж немедленно вызвал подкрепление. Благодаря профессиональным действиям полицейских, автомобиль удалось заблокировать, а нарушителя задержать. За рулем был 26-летний горожанин.
Против него возбудили уголовное дело. Сейчас идет расследование.