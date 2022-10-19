Автоугонщиков из Астаны задержали на павлодарской трассе

В полицию Экибастуза поступило сообщение об угоне в столице автомобиля ВАЗ-2191, и о передвижении неизвестных по автодороге в сторону Павлодара. передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщение незамедлительно было передано всем постам, дежурившим на автодороге Павлодар – Кызылорда.

"Через время, на 129 км инспекторы роты патрульной полиции Толеубай Кудайбергенов и Арман Гинаятов заметили автомашину, подходившую под описание", – рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника местной полицейской службы ДП Павлодарской области Азамат Куркебаев.

Он отметил, что требования полицейских остановиться водитель автомашины проигнорировал, более того, прибавил скорость.

Полицейские предприняли попытку "прижать" автомашину, чтобы вынудить водителя остановиться, однако преследуемая автомашина, выехала на встречную полосу, тем самым подвергая опасности других участников дорожного движения.

При спуске с моста, около Экибастуза, полицейские, с помощью подоспевших коллег Каната Нариманова и Аманжола Бейсенбаева, задержали данную автомашину.

Водителем оказался 19-летний житель столицы, у которого при досмотре был изъят газовый пистолет, без соответствующих документов.

В салоне автомашины находились пассажиры 17 и 23 лет, также жители столицы.

"Разбил окно, завел и угнал. Ехали в Павлодар погулять к подруге", - пояснил водитель.

В полиции отметили, что автомашину водворили на специальную штрафную стоянку. Столичных "гостей" доставили в полицию, где они дождутся полицейских ДП Астаны.