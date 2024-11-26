Баффет боится, что дети не успеют раздать его деньги на благотворительность

США, Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Миллиардер опасается, что трое детей умрут раньше, чем иссякнет его состояние

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Один из богатейших людей мира, американский предприниматель и инвестор Уоррен Баффет в понедельник заявил, что его трое детей могут уйти из жизни раньше, чем успеют раздать всё его состояние, оцениваемое сейчас в почти 150 миллиардов долларов, на благотворительность, поэтому на этот случай он избрал троих преемников-попечителей моложе наследников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«На освоение огромного богатства, которое я накопил, может потребоваться больше времени, чем проживут мои дети. И завтрашние решения, скорее всего, будут лучше приниматься тремя живыми и хорошо работающими мозгами, чем мертвой рукой. Таким образом, были назначены три потенциальных преемника-попечителя. Каждый из них хорошо известен моим детям, они для всех нас представляются целесообразными. Они также немного моложе моих детей», — приводит Financial Times cлова Баффета.

Баффету сейчас 94 года. Его дочери Сьюзен — 71 год, старшему сыну Говарду — 69 лет, младшему сыну Питеру — 66 лет. Согласно его завещанию, наследники должны распределить большую часть его состояния в течение 10 лет на благотворительность.

О том, получат ли его дети хоть какую-то часть состояния после смерти, умалчивается, но миллиардер отметил, что трое детей получили по 10 миллионов долларов после смерти его первой жены в 2004 году, что, по его мнению «достаточно, чтобы они могли делать что угодно, но недостаточно, чтобы они не могли ничего делать».

Баффет также заявил о том, что сегодня передает более 1 миллиарда долларов четырем благотворительным фондам, управляемым его семьей, в форме акций его инвестиционной компании Berkshire Hathway.

Баффет совместно со своими друзьями-миллиардерами Биллом Гейтсом и Мелиндой Френч Гейтс основали сообщество «из самых богатых филантропов мира» The Giving Pledge в 2010 году. Согласно филантропической «клятве», подписавшиеся обязуются пожертвовать как минимум половину состояния на благотворительность. На данный момент организация насчитывает более 240 подписей из 30 стран, среди участников числятся Майкл Блумберг, Джордж Лукас, Дэвид Рокфеллер, Марк Цукерберг и Илон Маск.

Ранее миллиардер и владелец Tesla Илон Маск стал богатейшим человеком в истории. Его состояние оценивается в $348 млрд.

 

#богатство #миллиардер #благотворительность #наследники #Баффет

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