Багдат Мусин возглавил «Казахтелеком»

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Напомним, что предыдущий руководитель компании Куанышбек Есекеев назначен советником главы государства.

«Желаю Багдату Мусину больших успехов в руководстве одного из важнейших активов Фонда. Также хочу горячо поблагодарить Куанышбека Есекеева за более чем 14-летнее руководство крупнейшей телеком-компанией страны. Вклад первого руководителя АО «Казахтелеком» в развитие одной из ключевых компаний фонда неоценим», – отметил председатель правления фонда Нурлан Жакупов.

Багдат Мусин в 2004 году окончил университет имени Сулеймана Демиреля по специальности «программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники», в 2006 году окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «правовед». Тогда же в 2004 году он начал трудовую карьеру в должности главного инженера-программиста АО «Национальные информационные технологии».

С 2007 по 2020-й год он занимал различные государственные должности в Министерстве юстиции РК, Министерстве связи и информации РК, генеральной прокуратуры РК, был советником президента РК по цифровизации и инновационным технологиям, работал на других государственных должностях.

Последние несколько лет - с 2020-го по 2024-й год - работал министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Также за время трудовой деятельности работал в частных компаниях, в том числе руководителем корпоративных венчурных фондов. Кроме того, с 2014-го по 2016-й год Мусин руководил компанией «Казпочта».