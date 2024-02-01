Бакытжан Сагинтаев вступил в должность председателя коллегии ЕЭК

Международное сотрудничество, Экономика
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Кунапия Гульмира
корреспондент

С 1 февраля приступил к работе новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ЕЭК

Фото: пресс-служба ЕЭК

Новый состав утвержден главами государств Евразийского экономического союза на заседании высшего Евразийского экономического совета 25 декабря в Санкт-Петербурге.

Председателем коллегии ЕЭК с сегодняшнего дня является представитель Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев.

Вместе с темчленами коллегии (министрами) ЕЭК утверждены:

- министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян;

- министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян;

- министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович;

- министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий;

- министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов;

- министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров;

- министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев;

- министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев;

- министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

#председатель #должность #ЕЭК #ЕАЭС #коллегия #Бактыжан Сагинтаев

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