Бакытжан Сагинтаев вступил в должность председателя коллегии ЕЭК

С 1 февраля приступил к работе новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ЕЭК
Новый состав утвержден главами государств Евразийского экономического союза на заседании высшего Евразийского экономического совета 25 декабря в Санкт-Петербурге.
Председателем коллегии ЕЭК с сегодняшнего дня является представитель Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев.
Вместе с темчленами коллегии (министрами) ЕЭК утверждены:
- министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян;
- министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян;
- министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович;
- министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий;
- министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов;
- министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров;
- министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев;
- министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев;
- министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.