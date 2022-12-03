Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Происшествия
Угрожая насилием, мужчины завладели автомашиной.
Поимкой подозреваемых в вымогательстве занималось управление по борьбе противодействию экстремизма ДП Актюбинской области совместно с бойцами спецподразделения, передает Kazpravda со ссылкой на Polisia.kz.
Подозреваемые в начале ноября, угрожая насилием, завладели автомашиной ВАЗ-21070 у жителя Актобе.
Все четверо задержанных являются приверженцами деструктивных религиозных течений.
Один из подозреваемых водворен в ИВС УП г. Актобе.
Проводится досудебное расследование по ст. 194 ч.2 УК РК.