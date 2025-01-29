Банки, ранее получившие господдержку, должны участвовать в страновых инвестпроектах – экономист

Банки и финансы,Мнения
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По мнению макроэкономиста департамента аналитики и исследований BCC Invest Бакбергена Токтасына, такая форма партнерства создаст более сбалансированную финансовую систему в Казахстане

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Аналитик прокомментировал инициативу главы государства о возврате вложенных в кризисный период госсредств банками через финансирование крупных инфраструктурных проектов, передает корреспондент Kazpravda.kz 

По словам эксперта, как правило, экономика страны тесно связана с эффективностью работы банковского сектора. Он (банковский сектор - прим. автора) выполняет фундаментальную задачу – трансформирует сбережения в инвестиции, и вовлекает его ликвидность в масштабные инфраструктурные проекты.

«При этом идея поэтапного переориентирования госсредств на субсидирование ставок по кредитам представляется эффективным механизмом: она увеличивает охват финансирования, стимулирует кредитную активность и позволяет более результативно подключать ликвидность банков к финансированию реального сектора», – считает макроэкономист.

На его взгляд, вопрос о возврате государственных средств, вложенных в банки в кризисный период, вполне логичен в рамках принципа солидарной ответственности.

«С макроэкономической точки зрения важно не только обеспечивать поддержку финансовых институтов в период нестабильности, но и устанавливать равные условия «игры», в которой банки, получившие государственную поддержку, в дальнейшем участвуют в инвестиционных проектах, принося пользу экономике в целом», – полагает Бакберген Токтасын.

Подобная форма партнерства конструктивна, благоприятна для более сбалансированной финансовой системы, повышает доверие общества и бизнеса к банковскому сектору, а также укрепляет позиции Казахстана в глобальных рейтингах инвестиционной привлекательности.

По мнению эксперта, создание гарантийного фонда для кредитования бизнеса, финансируемого совместными взносами банков, корпораций и госорганов, может стать инструментом снижения рисков и дефицита залогового обеспечения. Подобные механизмы, апробированные в других странах, позволяют реальному сектору экономики с большей легкостью получить заемный капитал для дальнейшего своего развития или модернизации.

При этом в использовании «длинных» денег ЕНПФ для стратегически важных и потенциально выгодных проектов эксперт  видит как в положительном ключе, так и в отрицательном ключе.

«С одной стороны это расширяет инструментарий внутреннего финансирования и повышает устойчивость экономики к внешним шокам, так как снижает зависимость от зарубежного капитала. С другой же стороны использование пенсионных активов требует повышенной ответственности и прозрачности со стороны госорганов и профильных институтов, поскольку речь идет о долгосрочных сбережениях граждан», – заключил спикер.

#банки #проекты #господдержка #инвестирование

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