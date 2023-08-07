Банковские карты для детей теперь могут открыть онлайн опекуны и попечители

Открытие банковских карт в онлайн-режиме для детей теперь доступно опекунам и попечителям в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

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«Министерство просвещения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО «Национальные информационные технологии» реализовали интеграционный сервис для банков второго уровня по передаче сведений о детях до 18 лет, находящихся под опекой и попечительством, с согласия опекунов и попечителей. Интеграция позволит опекунам и попечителям в онлайн-режиме подтверждать свой статус для получения банковских услуг без предоставления бумажных справок», – подчеркнул вице-министр просвещения Айбат Ильясов.

Ранее открыть банковскую карту для ребенка могли только родители.

Напомним, теперь казахстанцы также могут онлайн возвратить излишне (ошибочно) уплаченные социальные отчисления и ошибочно зачисленные суммы обязательных пенсионных взносов.