Каталонская «Барселона» в шестой раз за последние семь встреч обыграла мадридский «Реал», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com

Фото: championat.com

В их последнем матче «Барселона» победила «Реал» в финале Суперкубка Испании со счётом 3:2. Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордным показателем.

Мадридский «Реал», в свою очередь, становился победителем турнира 13 раз. По три раза трофей выигрывали «Атлетик» из Бильбао и «Депортиво».

Отметим, что в финале минувшего розыгрыша Суперкубка Испании «блауграна» с разгромным счётом победила «Реал» — 5:2.

А в минувшую пятницу «Пари Сен-Жермен» в 14-й раз в своей истории стал обладателем Суперкубка Франции.