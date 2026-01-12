«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании

Футбол
233

Каталонская «Барселона» в шестой раз за последние семь встреч обыграла мадридский «Реал», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com

Фото: championat.com

В их последнем матче «Барселона» победила «Реал» в финале Суперкубка Испании со счётом 3:2. Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордным показателем.

Мадридский «Реал», в свою очередь, становился победителем турнира 13 раз. По три раза трофей выигрывали «Атлетик» из Бильбао и «Депортиво».

Отметим, что в финале минувшего розыгрыша Суперкубка Испании «блауграна» с разгромным счётом победила «Реал» — 5:2.

А в минувшую пятницу «Пари Сен-Жермен» в 14-й раз в своей истории стал обладателем Суперкубка Франции.

#Барселона #Реал #суперкубок

Популярное

Все
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
В Иране объявили трехдневный траур по погибшим при протестах
В Нью-Дели представили казахскую литературу
«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании
Трамп призвал Кубу заключить сделку с США, «пока не поздно»
Артисты из Африки призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности
КНБ перекрыл канал контрабанды товаров в Казахстан
В Бразилии рыбак поймал арапаиму весом 160 кг
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Афера сорвалась в кабинете директора
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
63 бункера для КГМ установят в Костанае
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
В Бюро нацстатистики сообщили о снижении цен на некоторые виды продуктов питания
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Большой футбол стартует в феврале
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Ислам Чесноков – игрок «Хартса»
Роналду установил новый мировой рекорд
«ПСЖ» выиграл 14-й Суперкубок Франции в истории
Большой футбол стартует в феврале

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]