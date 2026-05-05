Звезда лондонского «Арсенала» повторил редкое достижение и вошел в историю АПЛ

Голкипер «канониров» Давид Райя стал недосягаемым для большинства конкурентов в борьбе за «Золотую перчатку» после того, как его ближайший преследователь - вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма трижды пропустил в выездном матче против «Эвертона» (3:3), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Football24.ua

Испанец имеет 17 "сухих" матчей, тогда как у вратаря Сити – 13, и за четыре тура до завершения чемпионата максимум, на который тот может рассчитывать, – только сравняться. Это означает, что Райя уже гарантировал себе награду как минимум в совместном формате. Более того, для него это станет третьим подряд сезоном с "Золотой перчаткой" – достижение, которое ранее покорялось лишь единицам.

Голкипер Арсенала вошел в элитную компанию, став лишь четвертым вратарем в истории Премьер-лиги, кому удалось выиграть эту награду три года подряд. Ранее подобное достижение оформляли Пепе Рейна, Джо Харт и Эдерсон.

Для Райи этот сезон уже стал особенным – 17 матчей без пропущенных мячей является его личным рекордом в пределах одного розыгрыша АПЛ. Это больше, чем 13 "сухих" поединков в кампании 2024/25, когда он поделил награду с Матцем Селсом.

Стабильность испанца является важной частью успеха команды Микеля Артеты. Арсенал демонстрирует лучшую оборону в лиге – только 26 пропущенных мячей в чемпионате, что значительно меньше, чем у Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Ливерпуля. В Лиге чемпионов команда также выглядит убедительно, пропустив лишь шесть раз и продолжая борьбу на стадии полуфинала.

Несмотря на уже гарантированную награду, Райя имеет шанс получить ее единолично. Для этого Арсеналу достаточно еще одного "сухого" матча в заключительных турах или же пропущенного мяча от Доннаруммы.

Напомним, Арсенал продолжает борьбу за титул АПЛ, опережая Манчестер Сити на 5 очков, при игре в запасе у "горожан".