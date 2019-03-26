​Барымтачам объявлен бой

Усилена работа по поиску ранее похищенных у сельчан и фермеров животных, в связи с чем стражи порядка проверяют скотные рынки, убойные цеха, отгонные участки, крестьянские хозяйства. Под жесткий контроль взято расследование уголовных дел.

Как сообщила пресс-служба областного департамента полиции, всего за сутки раскрыто 6 фактов краж животных. По горячим следам удалось задержать барымтачей в Илийском, Панфиловском и Сарканском районах. С начала года удалось разыскать и вернуть сельчанам около 200 животных, в том числе 70 голов лошадей.

Кроме того, обезврежено несколько групп скотокрадов, орудовавших в Кегенском, Илийском, Енбекшиказахском и Жамбылском районах. Направлены в суд материалы расследования в отношении преступников, уличенных в краже 88 лошадей. Установлен и задержан также скупщик краденых коней.

На полицейских блокпостах, действующих на автодорогах области, за сутки произведен дос­мотр 80 машин. Водители 12 грузовиков прив­лечены к ответственности за перевозку скота без соответствующих документов.