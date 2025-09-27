Фото: hcbarys.kz

Только что в Астане завершился матч регулярного сезона чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» забросил шесть шайб в ворота «Сибири» и праздновал итоговую победу со счетом 6:4, сообщает Kazpravda.kz

Счет в матчи открыли гости, уже на шестой минуте стартового отрезка отличился Роман Калиниченко - 0:1. Спустя буквально полминуты новосибирцы удвоили преимущество благодаря шайбе Скотта Уилсона - 0:2. Однако еще в первом периоде хозяевам удалось отыграть одну шайбу усилиями молодого нападающего «Барыса» Семена Симонова - 1:2.

Вторая двадцатиминутка порадовала собравшихся зрителей сразу пятью голами. Сначала защитник столичной команды на 23-й минуте восстановил равновесие в счете - 2:2, затем гостям дважды удалось отличиться в течение четырех минут и на табло горели цифры - 2:4. Надо отдать должное хоккеистам «Барыса», которые сумели до конца второго периода ответить дублем и счет вновь ничейным - 4:4, шайбы забросили Джейк Масси и Семен Симонов, который сделал дубль в игре.

В третьем периоде столичный клуб впервые в матче вышел вперед благодаря голу американского защитника Иэна Маккошена, который отличился на 49-й минуте - 5:4. Ну а финальную точку в игре поставил другой легионер «Барыса» Мэйсон Морелли, отправивший шестую шайбу уже в пустые ворота соперника - 6:4.

Таким образом благодаря этой победе столичным хоккеистам удалось прервать четырехматчевую серию поражений и подняться на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ и набрать 9 очков в девяти проведенных матчах.