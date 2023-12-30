"Барыс" одержал вторую разгромную победу подряд

Спорт, Хоккей
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Дублем в ворота челябинского "Трактора" отметился нападающий казахстанского клуба Аркадий Шестаков, передает Kazpravda.kz 

Фото: hcbarys.kz

В Астане состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором "Барыс" принимал челябинский "Трактор". Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 5:1.

Счёт в матче на 9-й минуте первого периода открыл нападающий казахстанского клуба Аркадий Шестаков с передачи Понтуса Оберга. Спустя минуту чешский защитник столичной команды Давид Скленичка удвоил преимущество хозяев, а его соотечественник Рудольф Червены до конца стартового отрезка отправил третью шайбу в ворота гостей.

Во втором периоде "Барыс" забросил одну безответную шайбу усилиями нападающего Энтони Камара и довел счет до разгромного - 4:0. Голевыми передачами отметились Роман Старченко и Евгений Рымарев.

В заключительной двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами, сначала отличился челябинец Никита Сошников, а окончательный счет установил автор дебютного гола Аркадий Шестаков, который отметился дублем. 

Благодаря этой победе казахстанский клуб набрал 37 очков в 45 матчах, и переместился на предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ.

#чемпионат #хоккей #сезон #трактор #Барыс #КХЛ

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