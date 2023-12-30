"Барыс" одержал вторую разгромную победу подряд

Дублем в ворота челябинского "Трактора" отметился нападающий казахстанского клуба Аркадий Шестаков, передает Kazpravda.kz
В Астане состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором "Барыс" принимал челябинский "Трактор". Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 5:1.
Счёт в матче на 9-й минуте первого периода открыл нападающий казахстанского клуба Аркадий Шестаков с передачи Понтуса Оберга. Спустя минуту чешский защитник столичной команды Давид Скленичка удвоил преимущество хозяев, а его соотечественник Рудольф Червены до конца стартового отрезка отправил третью шайбу в ворота гостей.
Во втором периоде "Барыс" забросил одну безответную шайбу усилиями нападающего Энтони Камара и довел счет до разгромного - 4:0. Голевыми передачами отметились Роман Старченко и Евгений Рымарев.
В заключительной двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами, сначала отличился челябинец Никита Сошников, а окончательный счет установил автор дебютного гола Аркадий Шестаков, который отметился дублем.
Благодаря этой победе казахстанский клуб набрал 37 очков в 45 матчах, и переместился на предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ.