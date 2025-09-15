«Барыс» уверенно обыграл московское «Динамо»

Хоккей
140
Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Дублем отметился итало-американский форвард столичного клуба Майк Веккионе

Фото: hcbarys.kz

В Астане только что завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» на домашней арене принимал московское «Динамо», передает Kazpravda.kz

Со счетом 5:2 победили хозяева льда, причем три шайбы хоккеисты столичного клуба забросили в большинстве. 

В составе «Барыса» отличились Ансар Шайхмедденов, Вячеслав Колесников, Майк Веккионе (дважды) и Алихан Омирбеков. За «Динамо» заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа и Никита Гусев.

После четырех проведенных матчей команда из Астаны набрала шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. 

Cледующую игру «Барыс» проведет в Магнитогорске, где сразится с местным «Металлургом».

#хоккей #Динамо #Барыс #КХЛ

