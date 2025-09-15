Фото: hcbarys.kz

В Астане только что завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» на домашней арене принимал московское «Динамо», передает Kazpravda.kz

Со счетом 5:2 победили хозяева льда, причем три шайбы хоккеисты столичного клуба забросили в большинстве.

В составе «Барыса» отличились Ансар Шайхмедденов, Вячеслав Колесников, Майк Веккионе (дважды) и Алихан Омирбеков. За «Динамо» заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа и Никита Гусев.

После четырех проведенных матчей команда из Астаны набрала шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Cледующую игру «Барыс» проведет в Магнитогорске, где сразится с местным «Металлургом».