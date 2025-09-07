Фото: khl.ru

В первом периоде соперники обменялись шайбами, сначала форвард челябинцев Джош Ливо на 6-й минуте открыл счет, реализовав большинство - 0:1. Спустя три минуты нападающий «Барыса» Ансар Шайхмедденов установил равновесие - 1:1.

Во второй двадцатиминутке уже хозяева вышли вперед усилиями Кирилла Савицкого, которому удалось разыграть большинство - 2:1. Однако преимущество столичного клуба в одну шайбу продлилось четыре минуты, когда гости сравняли счет благодаря Михаилу Горюнову-Рольгизеру - 2:2.

В третьем периоде хоккеисты «Барыса» реализовали двойной численный перевес благодаря голу еще одного новичка Тайса Томпсона - 3:2. Когда казалось столичной команде удастся удержать победный счет, «Трактор» поменял вратаря на шестого полевого игрока и вновь восстановил равновесие в матче - 3:3, шайбу забросил Пьеррик Дюбе, и перевел игру в овертайм.

Через 15 секунд после начала овертайма победу «Барысу» принес новичок клуба Райли Уолш - 4:3 (ОТ).