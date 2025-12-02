Бектенов: «Господдержка — только добросовестным участникам рынка»

72
Дана Аменова
специальный корреспондент

В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжаса Бектенов отметил проводимую работу по стимулированию притока средств в отечественную фармацевтическую промышленность, в рамках которой заключаются соглашения об инвестициях, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Ведется работа по 9 инвестиционным проектам по производству лекарственных средств и медицинских изделий. Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными госорганами поручено в течение трех месяцев завершить всю организационную работу и обеспечить заключение соглашений с инвесторами.

«Новая цифровая система ценообразования на лекарства установила единые правила для всех участников фармацевтического рынка. Снижение закупочных цен на препараты в текущем году позволило государству сэкономить свыше 36 млрд тенге, которые будут направлены на дополнительное лекарственное обеспечение населения. Понятно, что снижение закупочных цен не нравится производителям и поставщикам, но мы должны руководствоваться интересами наших граждан. Закуп лекарств будет производиться по справедливой цене.

Хочу обратиться к отечественным фармпроизводителям, что мы и дальше будем вас поддерживать. Пусть в этом никто не сомневается. Но меры господдержки будут оказываться только добросовестным участникам рынка, поставляющим качественную медицинскую продукцию и искусственно не завышающим цены», — подчеркнул Премьер-министр.

#фармацевтика #инвестиции #производители

