Бектенов и генсек ОПЕК обсудили сотрудничество в нефтяной сфере

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и генеральный секретарь ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries) Хайтам Аль-Гайс обсудили текущую ситуацию на мировом рынке нефти и актуальные вопросы сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Глава кабмина отметил важную роль ОПЕК в обеспечении устойчивости мирового рынка нефти. Согласованные действия производителей и экспортеров нефти в рамках ОПЕК+ помогают смягчить возможные негативные последствия и стабилизировать ситуацию на рынке.

«Казахстан привержен дальнейшему сотрудничеству в рамках ОПЕК+. Мы поддерживаем инициативы организации, принимаем ограничения наряду с другими странами, в том числе по текущим добровольным обязательствам», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Хайтам Аль-Гайс отметил значимую роль Казахстана на мировом рынке нефти и подчеркнул влияние принимаемых в стране мер на обеспечение баланса и предсказуемого ценообразования на рынке нефти.

По результатам встречи Олжас Бектенов и Хайтам Аль-Гайс подтвердили намерение продолжать успешное и продуктивное взаимодействие.

В июне сообщалось, что Казахстан в очередной раз перевыполнил план по добыче нефти вопреки соглашению ОПЕК+.

В августе Минэнерго заверило, что Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед организацией.