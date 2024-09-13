Бектенов ознакомился с развитием сельхозпереработки и промышленности в Шымкенте

Сельское хозяйство , Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В ходе рабочей поездки в Шымкент премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с представителями отрасли сельхозпереработки, фармацевтической и пищевой промышленности

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе встреч были обсуждены вопросы текущей деятельности и меры реализации послания президента по полноценному раскрытию промышленного потенциала и развития новых точек роста экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Глава кабмина ознакомился с промышленным потенциалом города. На территории фармацевтического завода «Химфарм» премьеру доложили, что производственные мощности позволяют ежегодно выпускать до 1 млрд единиц таблеток, капсул и гранул, 250 млн ампул инъекционных растворов и др. Фармацевтическое предприятие поставляет 89 наименований лекарственных средств. Доля предприятия в фармацевтической отрасли города составляет 99,2%, по республике – 43%. На предприятии работают 897 человек. Сотрудники постоянно проходят профильное обучение и повышение квалификации в европейских странах. Глава Правительства отметил важность дальнейшего наращивания доли отечественного производства в фармацевтической промышленности.

В поселке Алтынтобе города Шымкент во время посещения предприятия по производству джемов и соков «Алан и Компания» было доложено, что завод оснащен современным оборудованием, позволяющим перерабатывать до 7 тонн овощей и фруктов в час. На 45 га земли установлена система капельного орошения, выращиваются яблоки, персики, груши и виноград. Компании была оказана государственная поддержка в рамках программы «Субсидирование возмещения части затрат, понесенных субъектом АПК при осуществлении инвестиционных вложений».

В целях замещения импорта в Комплексный план по развитию переработки сельхозпродукции на 2024–2028 годы включены шаги по повышению конкурентоспособности отрасли. Для этого предусмотрено обеспечение перерабатывающих предприятий качественным сырьем, активное привлечение инвестиций для модернизации емкостей хранения и технологического оборудования, а также создание дополнительных производственных мощностей. Премьер-министр подчеркнул, что данные меры окажут существенную поддержку отрасли и будут способствовать увеличению производства отечественных переработанных продуктов. Это позволит насытить внутренний рынок и решить вопросы импортозамещения.

В ходе рабочей поездки глава правительства также ознакомился с новым заводом по производству безалкогольных напитков с товарными знаками The Coca-Cola Company. Совместное предприятие «Кока Кола Алматы Боттлерс» расположено на территории торгово-логистического центра в городе Шымкент. Предприятие производит газированные, негазированные напитки и бутилированную воду, мощность завода – 283 млн литров в год. Сумма инвестиций в проект составляет 27 млрд тенге с созданием 100 рабочих мест.

Премьер-министр обратил внимание на меры поддержки, оказываемые инвесторам на местах, а также на важность постоянного повышения качества выпускаемой ими продукции. Внимание было уделено перспективам дальнейшего развития в свете реализации задач, поставленных президентом в послании народу Казахстана.

«Глава государства поручил правительству и акимам уделить особое внимание вопросу изменения структуры экономики, предусмотреть новые механизмы, направленные на обеспечение устойчивого прогресса страны. Важно привлекать частные инвестиции. Новые предприятия открываются, так как это экономически рентабельно. В то же время необходимо дальше раскрывать потенциал промышленности. Перед нами стоит задача по переходу от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов с доведением доли переработки до 70%. Правительство в свою очередь окажет инвесторам поддержку в реализации важных для экономики страны проектов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер акцентировал внимание на важности дальнейшего повышения эффективности и адресность действующих мер поддержки бизнеса. В свою очередь от бизнеса ожидается социальная ответственность в виде вклада в защиту экологии, благоустройство, модернизацию школ, детских садов и других социальных объектов.

#Шымкент #промышленность #Бектенов #поездка

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