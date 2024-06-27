Бектенов поручил интегрировать индикаторы «зеленой экономики» в региональные планы развития

Как отметил премьер, работа по переходу к «зеленой» экономике должна быть активизирована на всех уровнях

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Совета по переходу к «зеленой» экономике под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы реализации поставленных главой государства в Послании народу Казахстана целей по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и снижению энергоемкости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

«Мировой опыт показывает, что во многих развитых странах бизнес сам заинтересован во вложении средств в разработку отраслевых справочников. В этой связи Министерству экологии и природных ресурсов совместно с палатой «Атамекен» и заинтересованными отраслевыми ассоциациями и организациями необходимо проработать вопрос софинансирования мероприятий по разработке справочников, запланированных на 2025-2027 годы», — отметил Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что в новом указе главы государства об актуализации Концепции по переходу к «зеленой» экономике установлены актуальные целевые показатели по снижению загрязнения воздуха, увеличению производства органической продукции, внедрению водосберегающих технологий. Работа по переходу к «зеленой» экономике должна быть активизирована на всех уровнях.

Премьер поручил акиматам совместно с заинтересованными центральными госорганами предусмотреть в проекте плана мероприятия, направленные на достижение индикаторов «зеленой» экономики. В дальнейшем — интегрировать соответствующие целевые показатели в региональные планы развития.

«Для финансового обеспечения экологичных проектов необходимо развивать механизмы зеленого кредитования и выпуска зеленых облигаций», — подчеркнул глава кабмина.

Разрабатывается проект соответствующего плана мероприятий на 2024-2030 годы для реализации поставленных задач, добавили в пресс-службе.