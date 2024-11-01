Бектенов поручил министерствам срочно начать подготовку инвестсоглашения с Fufeng Group

Международное сотрудничество , Инвестиции
131
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как отмечают в кабмине, появление такого крупного игрока на казахстанском рынке, как Fufeng Group, будет способствовать диверсификации сельхозкультур, особенно в северных зерносеющих регионах

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с председателем правления китайской компании Fufeng Group Ли Сюэчунем сотрудничество в области агропромышленного комплекса и углехимии. Внимание было уделено вопросам долгосрочного инвестиционного сотрудничества с акцентом на глубокую переработку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Fufeng Group Company Limited – мировой лидер в индустрии био-ферментации, специализирующийся на производстве аминокислот и их производных, а также на исследованиях и разработках в данной области. Компания является крупнейшим производителем глутамата натрия и ксантановой камеди в мире.

Обсуждено предложение Fufeng Group создать в Казахстане вертикально интегрированный промышленный парк для глубокой переработки кукурузы, включающий заводы по производству крахмального сахара и брожению аминокислот, а также угольную теплоэлектростанцию и станцию по очистке сточных вод.

Глубокая переработка пшеницы и кукурузы позволяет получать продукцию с высокой добавленной стоимостью – крахмал, аминокислоты, глутамат натрия и ксантановую камедь, цена которых в 10-15 раз превышает стоимость сырья. В рамках проекта планируется создание 1 тыс. рабочих мест, объем инвестиций составит порядка $300-350 млн.

Ли Сюэчунь подчеркнул готовность компании участвовать в процессе выращивания сельхозкультур, предоставлять качественные удобрения и обмениваться опытом по современным агротехнологиям с казахстанскими специалистами. Также инвестором выражена заинтересованность в сотрудничестве в углехимическом секторе.

Руководитель правительства Казахстана отметил важность инвестиций в агропромышленный комплекс в рамках достижения поставленной главой государства цели по обеспечению роста экономики.

«Казахстан стремится увеличивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью, и строительство комплексов по глубокой переработке зерна является приоритетом. Это стратегическое направление, позволяющее диверсифицировать экономику и расширить экспортные возможности. Для этого у нас есть все необходимое: инфраструктура, сырьевые ресурсы и меры поддержки со стороны государства. Проект станет хорошим примером создания добавленной стоимости в агропромышленном секторе и внедрения передовых технологий. Со стороны правительства будет обеспечена необходимая поддержка», — отметил Олжас Бектенов.

Появление такого крупного игрока на казахстанском рынке, как Fufeng Group, будет способствовать диверсификации сельхозкультур, особенно в северных зерносеющих регионах. Планируемое компанией заключение офтейк-контрактов с казахстанскими фермерами обеспечит гарантии для эффективного сотрудничества.

По итогам встречи премьер-министр поручил министерствам сельского хозяйства, промышленности и строительства в срочном порядке приступить к подготовке инвестиционного соглашения с Fufeng Group.

#соглашение #Бектенов #инвестор #Fufeng Group

Популярное

Все
Кавалер ордена «Құрмет» Геннадий Насонов уже готовит своих подопечных к выступлению на Олимпиаде-2028
«Шығыс салбурыны»: полет нормальный
«Слова назидания» на современном казахском
Казахстанская федерация футбола предложила использовать опыт взаимодействия с ФИФА и УЕФА
Этой осенью исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося башкирского поэта Мустая Карима
Потомки Золотой Орды
Не зря зовут страной петроглифов
Не выходя из дома. Изучать государственный язык помогают технологии и соцсети
На что это похоже?
«Оқжетпес» завоевал золотые медали Первой лиги
Защитим наших детей
Без работы не останешься
Энергия воздуха, воды и солнца – залог хорошего самочувствия
Большой помощник в работе
Смотреть на все с оптимизмом
Разработана концепция для поддержки лиц с инвалидностью
Единому национальному тестированию – 20 лет
Съемки охватили все времена года
С вниманием к гражданским инициативам
Под знаком трех юбилеев
Премий для госслужащих больше не будет
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Решительный шаг к независимости
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В октябре 1990-го страна ступила на новый путь развития
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
С заботой о старшем поколении
Не просто дата в календаре
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Республики
Президент России поздравил Токаева с Днем Республики
«Самостоятельности у шахт не было»
После публикации в «Казправде»
Американцев привела в восторг техника и мастерство дзюдоиста из Казахстана
Сертификаты на квартиры вручили работникам культуры в Астане
Маулен Ашимбаев поздравил соотечественников с Днем Республики
20 автомобилей вручили работникам водной отрасли в честь Дня Республики
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

Премьер обсудил с главой GE HealthCare создание производств…
Бектенов принял руководителей Alstom и Wabtec
Центр качества и инноваций намерена открыть Polpharma в Каз…
Токаев посетит Францию в начале ноября

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]