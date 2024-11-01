Бектенов поручил министерствам срочно начать подготовку инвестсоглашения с Fufeng Group

Как отмечают в кабмине, появление такого крупного игрока на казахстанском рынке, как Fufeng Group, будет способствовать диверсификации сельхозкультур, особенно в северных зерносеющих регионах

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с председателем правления китайской компании Fufeng Group Ли Сюэчунем сотрудничество в области агропромышленного комплекса и углехимии. Внимание было уделено вопросам долгосрочного инвестиционного сотрудничества с акцентом на глубокую переработку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Fufeng Group Company Limited – мировой лидер в индустрии био-ферментации, специализирующийся на производстве аминокислот и их производных, а также на исследованиях и разработках в данной области. Компания является крупнейшим производителем глутамата натрия и ксантановой камеди в мире.

Обсуждено предложение Fufeng Group создать в Казахстане вертикально интегрированный промышленный парк для глубокой переработки кукурузы, включающий заводы по производству крахмального сахара и брожению аминокислот, а также угольную теплоэлектростанцию и станцию по очистке сточных вод.

Глубокая переработка пшеницы и кукурузы позволяет получать продукцию с высокой добавленной стоимостью – крахмал, аминокислоты, глутамат натрия и ксантановую камедь, цена которых в 10-15 раз превышает стоимость сырья. В рамках проекта планируется создание 1 тыс. рабочих мест, объем инвестиций составит порядка $300-350 млн.

Ли Сюэчунь подчеркнул готовность компании участвовать в процессе выращивания сельхозкультур, предоставлять качественные удобрения и обмениваться опытом по современным агротехнологиям с казахстанскими специалистами. Также инвестором выражена заинтересованность в сотрудничестве в углехимическом секторе.

Руководитель правительства Казахстана отметил важность инвестиций в агропромышленный комплекс в рамках достижения поставленной главой государства цели по обеспечению роста экономики.

«Казахстан стремится увеличивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью, и строительство комплексов по глубокой переработке зерна является приоритетом. Это стратегическое направление, позволяющее диверсифицировать экономику и расширить экспортные возможности. Для этого у нас есть все необходимое: инфраструктура, сырьевые ресурсы и меры поддержки со стороны государства. Проект станет хорошим примером создания добавленной стоимости в агропромышленном секторе и внедрения передовых технологий. Со стороны правительства будет обеспечена необходимая поддержка», — отметил Олжас Бектенов.

Появление такого крупного игрока на казахстанском рынке, как Fufeng Group, будет способствовать диверсификации сельхозкультур, особенно в северных зерносеющих регионах. Планируемое компанией заключение офтейк-контрактов с казахстанскими фермерами обеспечит гарантии для эффективного сотрудничества.

По итогам встречи премьер-министр поручил министерствам сельского хозяйства, промышленности и строительства в срочном порядке приступить к подготовке инвестиционного соглашения с Fufeng Group.