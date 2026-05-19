Авиационный учебный центр по международным стандартам создадут в РК

Такое поручение он дал на заседании правительства

Олжас Бектенов отметил необходимость усиления кадрового потенциала для дальнейшего развития авиационной отрасли страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Безусловно, для успешного развития отрасли потребуется значительное увеличение количества квалифицированных специалистов. Министерству науки и высшего образования совместно с Министерством транспорта принять меры по созданию авиационного учебного центра, соответствующего международным стандартам», — подчеркнул Премьер-министр на заседании Правительства.

Особая роль отводится Академия гражданской авиации, где должны готовить сертифицированных специалистов международного уровня для отечественной авиационной отрасли.

«Академия гражданской авиации должна выйти на новый уровень и выпускать сертифицированных и признаваемых в мире специалистов. При подготовке кадров для малой и региональной авиации следует использовать действующие центры подготовки кадров авиационной отрасли», — отметил Олжас Бектенов.