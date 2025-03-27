Бектенов проверил развитие энергетики в Павлодарской области

Правительство
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Дана Аменова
корреспондент

Глава Кабмина  провел республиканское совещание по вопросам развития энергетики на территории Экибастузской ГРЭС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область премьер-министр проверил исполнение поручений Президента в сфере энергетики.

В Экибастузе Олжас Бектенов ознакомился с результатами модернизации ГРЭС-1, а также началом реализации проектов по реконструкции ГРЭС-2 и строительству станции ГРЭС-3 на технологии чистого угля. Здесь же состоялось республиканское совещание по вопросам развития отрасли на фоне растущих потребностей экономики, запуска новых производств и активной цифровизации.

Общая установленная мощность объектов Экибастузского энергоузла, в состав которого входят ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова и ГРЭС-2, достигает 5 тыс. МВт, что делает Экибастуз стратегически важным центром энергогенерации.

В целом Павлодарская область вырабатывает свыше 40% электроэнергии республики. В рамках модернизации ГРЭС-1 был восстановлен и введен в эксплуатацию в декабре прошлого года энергоблок №1 мощностью 540 МВт. В 2026-2028 годы планируется реконструкция системы топливоподачи и строительство новой дымовой трубы. Дополнительно было доложено об автоматизации процессов, контролю за выбросами и предотвращению внештатных ситуаций.

На республиканском совещании по вопросам развития энергетики под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены ключевые направления сектора, включая ввод новых мощностей, модернизацию инфраструктуры, вопросы объединения электрических сетей Западной зоны с Единой электроэнергетической системой страны, повышение энергоэффективности и др.

С докладами выступили министры энергетики Ерлан Аккенженов, промышленности и строительства – Ерсайын Нагаспаев, руководство национальных компаний АО «Самрук-Энерго» и АО «KEGOC», а также акимы ряда регионов.

В Казахстане функционируют 227 электрических станций. Средний уровень износа оборудования станций достигает 56%. По итогам прошлого года объем выработки электроэнергии вырос на 4%. Ввод новых мощностей предполагается путем модернизации существующих станций и строительства новых генерирующих установок.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил, что в прошлом году введено 771 МВт новых мощностей, в том числе восстановлен блок №1 на Экибастузской ГРЭС-1, заменена турбина №6 на Атырауской ТЭЦ, котел №8 на ТЭЦ в городе Жезказган, а также проекты альтернативной энергетики суммарной мощностью 163 МВт. Заключены 14 инвестиционных соглашений на модернизацию, расширение, реконструкцию и обновление генерирующих установок общей мощностью порядка 2 ГВт.

В текущем году планируется ввод 621 МВт, в 2026 году – 2,6 ГВт. Для покрытия потребностей экономики в электроэнергии будут реализованы 68 проектов до 2029 года. В целом до 2035 года в планах провести модернизацию, реконструкцию и расширение существующих станций на суммарную мощность 4,2 ГВт.

Кроме того, завершен проект по реконструкции воздушной линии 220-500 кВ филиалов KEGOC Актюбинских, Западных, Сарбайских межсистемных электрических сетей, в рамках которого выполнен ремонт существующих 24 линий электропередачи общей протяженностью 2 тыс. км, которые достигли нормативного срока службы. Также было доложено о ходе модернизации Алматинской ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил о проводимой работе с крупнейшими предприятиями страны по снижению энергопотребления и энергоемкости экономики. Назван ряд реализованных проектов.

Модернизация насосного оборудования на предприятии КарЦемент позволила снизить удельный расход электроэнергии на 15,4%. Казахстанский электролизный завод провел капитальный ремонт электролизеров и изоляцию электрокотлов, уменьшив потребление электроэнергии на 4,5%. Актюбинская медная компания сократила расходы электроэнергии на 2% за счет оптимизации работы газопоршневых установок и регулировки подачи топливной смеси.

Также ведется мониторинг энергопотребления бюджетного сектора. В рамках цифровизации осуществляется трансформация ГосЭнергоРеестра в Единую информационную систему в области энергосбережения.

«Президент назвал энергетику одним из ключевых направлений построения самодостаточной и конкурентоспособной страны. Это основополагающий фактор устойчивого прогресса в новом мире, от которого напрямую зависят успешная цифровизация и повсеместное внедрение искусственного интеллекта. И здесь, как отметил Глава государства, у Казахстана есть огромные возможности. При этом несвоевременная реализация запланированных проектов тормозит развитие экономики. Это недопустимо. Нам нужно работать на опережение. Ряд крупных проектов нуждаются в электроэнергии уже сейчас», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Среди важных проектов отмечены ввод современных угольных станций в городах Семей, Усть-Каменогорск и Кокшетау, строительство современной станции ГРЭС-3 в г. Экибастузе.

По итогам совещания дан ряд поручений. В текущем году KEGOC необходимо приступить к строительно-монтажным работам по объединению электрических сетей Западной зоны с ЕЭС с завершением работ в 2027 году. Данный проект повысит надежность электроснабжения потребителей. Премьер-министр акцентировал внимание на развитии углехимической отрасли и поручил активно использовать инновационные технологии по переработке угля для производства продукции с высоким переделом.

 

#промышленность #Правительство #Бектенов #Павлодарская область

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