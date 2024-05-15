Бектенову в Кокшетау представили ситуацию по ремонту котельных

Энергетика, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Олжас Бектенов в Кокшетау заслушал планы работ по использованию выделенных 816 млн тенге на модернизацию котельных, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область ознакомился с планами по подготовке к отопительному периоду и состоянием инженерных сооружений, в частности районной котельной №2 Кокшетау.
 
Аким Кокшетау Бауржан Ғайса доложил премьер-министру о ситуации с инфраструктурой энергетического комплекса. Износ городских сетей в настоящее время составляет 43%. В рамках подготовки к отопительному сезону запланирован ремонт 6 км коммуникаций, что позволит снизить показатель по итогам года до 41%. Теплоснабжение города обеспечивает государственное коммунальное предприятие «Кокшетау Жылу». На балансе организации 4 котельных. В текущем году, согласно постановлению правительства, из резерва выделено 816 млн тенге на ремонт двух теплоисточников – районных котельных №1 и №2. В летний период на объектах запланированы работы по устранению неисправностей котлоагрегатов, пакетов конвективной части, поверхностей нагрева и бункеров сырого угля.

Олжас Бектенов осмотрел состояние котельной №2. Объект был введен в эксплуатацию в 1998 году, в настоящее время обеспечивает теплом 56 тыс. абонентов. Предельная производственная мощность котельной достигает 300 Гкал/час. Проведение ремонтных работ позволит снизить аварийность и обеспечить население бесперебойным теплоснабжением в отопительный период.

«Как я уже говорил, в летний период необходимо приложить все усилия для того, чтобы избежать критических ситуаций в холодное время года. Глава государства поручил ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора. Обеспечить качественную и бесперебойную подачу тепла – одна из ключевых наших задач. Средства выделены. Недобросовестное исполнение обязательств недопустимо. Мы должны учитывать прошлый опыт, извлекать уроки из допущенных ошибок и действовать на опережение», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В настоящее время продолжается проработка проекта по строительству ТЭЦ в Кокшетау, что позволит обеспечить растущие потребности города в тепловой и электрической энергии. Планируется, что ее тепловая мощность будет составлять 520 Гкал/час, электрическая – 240 МВт.

#Правительство #Бектенов #котельные

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