Берлинале-2025: «Золотой медведь» достался норвежскому фильму

Кино
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В Германии вручили награды 75-го Берлинского кинофестиваля, одного из самых престижных в мире, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Фото: Berlin Film Festival

Фильм "Мечты" Дага Йохана Хаугеруда стал обладателем "Золотого медведя" - главной награды 75-го международного Берлинского кинофестиваля.

Эта картина - заключительная часть трилогии норвежского режиссёра ("Секс", "Любовь"), который в своих фильмах изучает строение любви. Фильм "Мечты" рассказывает о 17-летней девушке, влюбляющейся в своего преподавателя французского языка. Безудержные чувства она описывает в своем дневнике.

Приз Большого жюри достался фильму "Голубая тропа" бразильского режиссера Габриэля Маскаро.

Действие фильма происходит в Бразилии недалекого будущего. Правящий режим заставляет пожилых людей выходить на пенсию и переселяет их в изолированную колонию для престарелых, чтобы молодые поколения могли сосредоточиться на производительности и росте, не заботясь о стариках.

"Серебряного медведя" 75-го Берлинале за лучший сценарий получил румынский режиссер Раду Жуде за фильм "Континенталь 25" и "выражение дегуманизирующих эффектов технокапиталистического общества".

Аргентинский режиссер Иван Фунд получил приз жюри "Серебряный медведь" за фильм "Послание" о даре молодой девушки общаться с животными.

Обладательницей "Серебряного медведя" за лучшую главную роль стала актриса Роуз Бирн за роль в фильме "Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула" режиссера Мэри Бронштейн, в котором она играет мать, находящуюся на грани краха.

Приз за лучшую роль второго плана достался актеру Эндрю Скотту, сыгравшему в фильме "Голубая луна" американского режиссера Ричарда Линклейтера.

А "Серебряного медведя" за выдающийся творческий вклад получила французский режиссер Люсиль Хадзихалилович за фильм "Ледяная башня".

#Берлинский кинофестиваль #Золотой медведь #Берлинале-2026

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