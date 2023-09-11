Бесплатно обучиться новым навыкам на Skills Enbek могут казахстанцы старше 50 лет

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В рамках проекта «Серебряный возраст» казахстанцы старше 50 лет могут на платформе Skills Enbek бесплатно обучиться и получать новые навыки для дальнейшего трудоустройства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Фото: пресс-служба Минтруда РК

На платформе Skills Enbek имеется вкладка «Серебряный возраст» с перечнем всех доступных курсов. Сейчас это более 100 курсов по направлениям маркетинга, туризма, информационных технологий, сельского хозяйства, финансов, образования и социального обслуживания.

«Ученики» могут выбрать язык обучения и комфортный формат подачи материала и отслеживать прогресс обучения.

«Пользователям будут выдавать сертификат об освоении навыка, который автоматически будет отражен в резюме на Электронной бирже труда (enbek.kz) с переносом всех полученных навыков. Работодатель при поиске работников увидит у соискателя в резюме сертификаты и приобретенные навыки.

В ближайшее время планируется расширение линейки предоставленных курсов через сотрудничество с ведущими высшими учебными заведениями в рамках проекта «Серебряный университет», – проинформировали в МТСЗН.

Ранее через платформу Skills Enbek стало доступно онлайн-обучение для индивидуальных помощников лиц с инвалидностью.

 

 

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