Бесподобный «Хумо»

Единственная не казахстанская команда, выступающая в нашем национальном первенстве по хоккею с шайбой, успешно начала новый сезон. Мало того, что ташкентцы перед началом регулярного чемпионата впервые в своей истории выиграли Кубок Казахстана, так теперь еще и удивляют в регулярке, обыграв в первых матчах два наших сильных клуба: действующего чемпиона страны столичный «Номад» и карагандинскую «Сарыарку», которая дважды была чемпионом международной Высшей хоккейной лиги России, выигрывала Кубок Братины, Кубок Петрова и Кубок Открытия ВХЛ.

Но сразу же раскроем интригу. Ныне две вышеперечисленные казахстанские команды испытывают не лучшие времена, а флагман узбекского хоккея почти полностью составлен из очень хороших российских легио­неров и тренерского штаба. А потому результат неудивителен. В Астане ташкентский «Хумо» обыграл «Номад» со счетом 2:0 и 1:0, а в минувшие выходные уже в столице Узбекистана на своей арене дважды «положил на лопатки» и «Сарыарку» – 3:0 и 4:0. 237 минут из 240 в этих матчах ворота «Хумо» защищал российский голкипер Дамир Шаймарданов, который в четырех матчах отразил целых 72 броска.

У «Хумо» после четырех «сухих» игр 8 очков. На втором месте в турнирной таблице (и тоже неожиданно) расположился «Актобе», набравший в первенстве после тех же четырех встреч 6 очков. В последнем туре актюбинцы на выезде играли с усть-каменогорским «Торпедо», в первой встрече они победили со счетом 2:1, а во второй уступили восточноказахстанцам – 1:5.

В остальных спаренных играх были зафиксированы следующие результаты: «Иртыш» в Павлодаре обменялся победами с атырауским «Бейбарысом» – 4:1 и 1:4; в Петропавловске «Кулагер» дважды уступил «Горняку» 1:2 и по буллитам с итоговым счетом 2:3; в Астане «Номад» дважды разгромил «Алматы» – 6:0 и 5:2.