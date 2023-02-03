Бесспорно, кукол любят не только дети. А жительница Кокшетау Анастасия Елисеева их еще и создает. Увлечение, отбирая львиную долю личного времени, дарит и море радости
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Раушан Утеулина
Сегодня кукольное дело, как называет свое творчество Анастасия, уже и источник дохода, и определенная известность. О талантливом мастере из Кокшетау узнали в разных концах света, ее работы находятся в частных коллекциях Казахстана, России, Беларуси, США, Франции, Германии, Австралии, Латвии. Анастасия – участник многих республиканских и международных выставок, член творческого союза кукольников Казахстана ASIADOLL и секции художественной куклы Союза художников декоративно-прикладного искусства г. Москвы.