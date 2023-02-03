Бесспорно, кукол любят не только дети. А жительница Кокшетау Анастасия Елисеева их еще и создает. Увлечение, отбирая львиную долю личного времени, дарит и море радости

Культура
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Раушан Утеулина

Сегодня кукольное дело, как называет свое творчество Анастасия, уже и источник дохода, и определенная известность. О талантливом мастере из Кокшетау узнали в разных концах света, ее работы находятся в частных коллекциях Казахстана, России, Беларуси, США, Франции, Германии, Австралии, Латвии. Анастасия – участник многих республиканских и международных выставок, член творческого союза кукольников Казахстана ASIADOLL и секции художественной куклы Союза художников декоративно-прикладного искусства г. Москвы.

Гордость мастера – ее проект «Первый»: две портретные куклы Юрия Гагарина приобрел московский Музей космонавтики. Большой интерес у организаторов многих выставок в России вызвала кукла Маржан с дом­брой в руках, фотографию которой она выставила на своей странице в социальных сетях.

Анастасия, сколько себя помнит, всегда любила творить – рисовать, лепить, шить, создавать украшения. После школы поступила в колледж, где освоила профессию парикмахера. Но, поскольку ее творческий потенциал все настойчивее требовал выхода, Анастасия получила еще два высших образования по специальности «стилист-визажист» и «дизайнер интерьера». И все равно хотелось чего-то еще.

Однажды в Интернете Анастасия увидела работы кукольных мастериц. Открыв для себя это удивительное по красоте и сложности исполнения художественное направление, она и представить не могла, что оно ее настолько захватит и, видимо, уже не отпустит. Более двенадцати лет идет она по этому увлекательно-захватывающему пути, создавая красивых кукол, в образах которых проявляет все грани своего таланта. И чем сложнее работа, тем интереснее творить. Такой у нее характер.

В каждой работе мастер самовыражается как скульптор, живописец, историк, визажист, парикмахер, портной, обувщик…

– С каждой созданной куклой наполняюсь новыми знаниями. Если, к примеру, задумала куклу в национальном костюме, то для воплощения идеи нужно изучить историю региона, костюма, орнамента, украшений. Все собранные сведения необходимо соединить в одно целое, по-своему стилизовать их в образе куклы, сделать так, чтобы зрителю захотелось рассмотреть все детали костюма, чтобы он поверил в мою героиню, вопросы начал задавать, – рассказывает Анастасия.

Перед Новым годом она попробовала подсчитать, сколько же уже создано кукол. Насчитала более 130, не считая тех, что подарила или готовила для выставок. Все куклы разные: портретные, шарнирные, будуарные с прошивкой волос или с париками. Рост их тоже разнится, самая высокая достигала 70 см.

Святая святых – небольшая мастерская, где происходит самая пыльная работа по шлифовке, литью, оборудована в чердачном помещении дома. Здесь Анастасия уединяется, когда приходит вдохновение либо заказ поступает. Создает свои работы из японской глины Ladoll, а последние два года льет так называемую болванку фигур будущих кукол из литьевой пластики. Много времени отнимает поиск ткани для костюма, который тоже надо продумать. Использует мастер только натуральные шелковые, хлопковые ткани, кожу. Хорошо помогают интернет-магазины и сэконд-хэнды, где, по словам Анастасии, можно найти качественную вещь с интересным узором или рисунком.

К слову, она все время носит в кармане маленький блокнотик, так называемый эскизник. Ведь творческий человек может разглядеть идею для будущего образа в самом не­ожиданном или, на­оборот, обычном, ничем не примечательном месте.

– Выходных у меня нет, – улыбается мастер. – В голове все время прокручиваются какие-то детали. Чаще работаю вечерами, бывает, и ночами, когда семья спит. Мне очень повезло: муж всегда помогает, дети растут творческими личностями. Конечно, стараюсь успевать быть матерью, женой, хозяйкой.

Сегодня Анастасия Елисеева занята подготовкой к новой выставке. С 20 апреля по 4 мая 2023 года в Центральном государственном музее в Алматы состоится экспозиция авторских кукол и медведей Тедди. В выставке примут участие кукольные мастера и теддисты из Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и других стран. Уверена, что выполненные с любовью работы одаренного кокшетауского мастера обратят на себя внимание.

С 2015 года Анастасия Елисеева периодически обучает созданию кукол желающих горожан. Большей частью это люди, вышедшие на заслуженный отдых. Они приходят с желанием реализовать творческое начало, у которого не было выхода, пока человек растил детей, работал.

– Знаю, это не проходит и совершенно «не лечится», – улыбается Анастасия.

На вопрос, чем является изготовление кукол – занятием для души или ремеслом, приносящим заработок и известность, Анастасия отвечает, что ей необычайно повезло. Любимое дело – это и захватывающее с головой увлечение, и ремесло, позволяющее зарабатывать и сделавшее ее известной среди почитателей кукольного мастерства. Кстати, скоро кукла Аружан в национальном казахском костюме, в расшитой тюбетейке и с крохотной домброй отправится посылкой в США. Теплые жизнеутверждающие работы казахстанского мастера оценили в заокеанском мире высоких технологий и скоростей.

#художество #куклы

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