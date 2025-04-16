Порой история находит свое выражение не в парадах и хрониках, а в биографиях простых людей, на чьих плечах держалась судьба страны. Один из таких людей - Баймуса Шорабаев, уроженец казахской земли, воин, снайпер, герой. Его жизнь — это путь человека, прошедшего через пекло войны, чтобы его потомки сегодня могли жить под мирным небом.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Историю о своем героическом дедушке рассказал Тлеу Баймуса — внук, бережно хранящий воспоминания о семейной доблести. Через его слова оживают страницы прошлого, в которых простые солдаты совершали великие подвиги. Эта личная память становится важной частью общей истории, напоминая нам о цене мира и о героях, чьи имена не звучат с трибун, но навсегда вписаны в сердца благодарных потомков, передает Kazpravda.kz

«Мой дед родился весной 1905 года в степной глуши — местности Тузауыл, что ныне стала частью индустриального города Экибастуз Павлодарской области. Его отец, Жиенбекұлы Шорабай, был человеком уважаемым в округе: казах из рода Арғын – Сарықыз Қозған, крепкий хозяин, пас скот на склонах баянаульского Кызыл Тау. Вместе с супругой Мақпу растил двоих сыновей Баймусу (моего деда) и Ису. С раннего детства он прививал им любовь к труду и чувство долга. Дети подрастали, и жизнь шла размеренно, пока над казахской степью с приходом советской власти не поднялся вихрь перемен.

В тот переломный период мой дед Баймуса оказался в гуще событий: с 1929 года работал забойщиком в геологоразведочном тресте «Казахуглеразведки» и принимал участие в индустриализации республики. Он женился на Тыпылқызы Рымжани, у него родились двое прекрасных детей— дочка Ажар и сын Масығұт», - рассказывает Тлеу Баймуса.

Рассказчик добавил, что казалось бы, судьба его деда, как шахтера была определена: работа в забое, дом, семья. И все шло своим чередом, пока на рассвете 22 июня 1941 года ужасная тьма не хлынула с Запада.

«Когда пришла война, Баймуса не сразу надел солдатскую шинель. Он продолжал трудиться в шахте, обеспечивая фронт углем — черным золотом войны. Но вскоре пришел его черед. Так 14 марта 1942 года, вместе с младшим братом Исой, он был мобилизован и направлен на фронт. Судьба разлучила братьев: Иса героический погиб в Румынии, так и не увидев сына Амангельды, родившегося в год его ухода», - рассказывает внук участника войны.

Тлеу добавил, что его деда направили на курсы снайперов, и он оказался способным учеником и прирожденным стрелком: зоркий глаз, твердая рука, упорство шахтера и меткость охотника — все, что нужно, чтобы стать грозой врага. Его распределили в 690-й стрелковый полк 126-й стрелковой дивизии. Командовал дивизией полковник Владимир Сорокин. С этим соединением Баймуса пройдет один из самых страшных рубежей — Сталинград.

«Лето 1942 года. 126-я дивизия была переброшена к берегам Волги. Находясь в оперативном распоряжении командующего 64-й армии генерала Шумилова, она оказалась в самом пекле. Под станцией Абганерово, у села Тебектенерово, начались очень тяжелые и самые кровопролитные бои в истории человечества. Жара. Пыль. Окопы и непрекращающаяся адская канонада. Земля гудела от танковых цепей. Противник рвался к реке, к городу. Состав дивизии таял каждый день, как снег под солнцем. Немцы наступали с ожесточением, но дивизия, несмотря на потери и изоляцию, держалась. Баймуса, ставший ефрейтором, вел наблюдение, «снимал» вражеских командиров, «глушил» пулеметные расчёты. Именно в этих боях Баймуса получил свою первую награду — медаль «За отвагу». Его винтовка «говорила» редко, но метко: два офицера, девять солдат, пять огневых точек врага — и это только за первые дни», - продолжил свое повествование внук казахского мергена.

25 августа 1942 года, под яростным огнем минометов, снайпер Баймуса был тяжело ранен: осколки вонзились в бедро и голень. Его занесло землей, он терял сознание, истекая кровью... Но в ту ночь рядом оказался тот, кто спас ему жизнь — рядовой Дауылбаев Абдулхамит, земляк и боевой товарищ. Будучи сам раненным, он вытащил Баймусу из воронки, перетянул ногу ремнем, дотащил до медсанбата. Эта сцена достойна стать легендой — как один солдат спас другого в аду войны.

«Защитив отход 64-й армии, дивизия ценой крови и почти полного уничтожения выполнила свою задачу. Позволив перегруппироваться силам, создала условие для контрудара. Из двух с лишним тысяч солдат в строю осталось всего 340. Штаб погиб, командир дивизии был захвачен в плен... Но линия фронта выстояла. Это была жертва, равная подвигу», - рассказал Тлеу Баймуса.

Достигнутый успех армии в Сталинградской битве внес решающий вклад в достижение коренного перелома хода Великой Отечественной воины. Враг, лишившись сотен тысяч опытных солдат и офицеров, вынужден был отступить, в последующем – в 1945 году капитулировать.

Рассказчик отметил, что после госпиталя №4854 в жизни его деда были эвакуация, множество операций, кровоточащие шрамы и сокращенная на девять сантиметров левая нога — это была плата за жизнь. Но война не закончилась, и он не попросился домой. Конечно, он уже не мог бегать и скрытно маскироваться, как прежде, но армия все еще нуждалась в его мужестве. Баймусу направили на Дальний Восток, где готовилась операция против еще одного агрессора – Квантунской армии Японии. Однако здоровье не простило Сталинград — его комиссовали.

«Вернувшись домой инвалидом, Баймуса не сломился и не замкнулся в себе. Он вернулся в шахту. Вернулся — чтобы дальше обеспечивать Победу и трудиться для этого до конца. В 1945 году у него родился сын Сабит, в 1948 — Сағит, мой отец, а в 1951 — дочь Оғзима. Судьба, словно вознаграждая за выстраданное, подарила и маленькое чудо: его любимый сын Сабит женился на Зейнеп, дочери того самого Абдулхамита — человека, спасшего его отца на воине. Так переплелись судьбы героев», - рассказывает Тлеу.

В 1973 году сердце воина остановилось. Он прожил 68 лет. Баймуса был похоронен на кладбище Экибастуза, в земле, которую защищал. Его имени нет в учебниках и в фильмах, но оно в сердцах его детей и внуков — как символ мужества, чести и стойкости.

Сегодня его потомки живут в мирной стране, помнят, чтят. И рассказывают другим, что Победа — не абстрактное слово, а кровь, боль и подвиг таких, как Баймуса. Он из тех, кто умирал, но не сдавался. Из тех, кто не бросал свое оружие винтовку и кирку, даже раненным и искалеченным.

Сегодня, в мирное время, его внук, Баймұса Тілеу Сағитұлы, офицер в отставке, пошедший по стопам деда - защитника, с гордостью рассказывает об этом человеке. Потому что его подвиг — это безмерная благодарность и обязанность помнить тех, кто не дрогнул перед лицом смерти. Потому что именно такие, как Баймуса Шорабаев спасли этот мир. Пусть память о нем и всех воинах-победителях будет вечной.