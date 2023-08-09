Без задержек

О том, что устаревшие автобусы с городских маршрутов общественного транспорта нужно убирать, говорили в Павлодаре последние десять лет. В доковидный период именно возраст транспорта был главной причиной его нестабильной работы. После карантинных ограничений к этим проблемам прибавилась еще одна – из отрасли ушли опытные водители, которые во время локдауна остались без дохода и потому нашли другую занятость.

Павлодарские власти подош­ли к решению проблем комплекс­но – начали активно внедрять систему электронного билетирования с 2021 года, чтобы сделать рынок городских перевозок прозрачным. Откровенно говоря, это была не первая попытка, но тем не менее сегодня можно уверенно говорить, что дело с мертвой точки сдвинулось.

Именно система электронного билетирования позволила объек­тивно отслеживать на основании цифровых данных, как часто павлодарцы пользуются общественным транспортом и сколько среди них льготников. За провоз льготных категорий граждан шесть перевозчиков – Трамвайное управление, Автобусный парк № 1, Павлодарский автокомбинат, ОО «Павлодарское городское добровольное общество инвалидов «Оптимист», фирмы «РАС» и «Таксомотор» – получили за семь месяцев этого года более 459,3 млн тенге из городской казны.

Еще один шаг к наведению порядка в отрасли – внедрение субсидирования, что, к слову, тоже буксовало не один год. И все же город определил социально значимые маршруты. Их большинство – 26 из 32 автобусных и 11 из 19 трамвайных. Убытки перевозчиков по обслуживанию этих маршрутов покрывают из бюджета.

– Мы высчитали стоимость рыночного тарифа. Что это значит? Если бы тариф не регулировался со стороны акимата, учитывая все расходы перевозчика, на некоторых маршрутах стоимость проезда составляла бы 250–400 тенге. Бизнес не может работать в убыток, без доходов он не будет развиваться. Поэтому, чтобы не повышать тариф, мы внедрили субсидирование социально значимых маршрутов. Разницу между действующим тарифом в 80 тенге и рыночным тарифом в 250 тенге субсидирует бюджет. На это выделяются колоссальные деньги, – объяснял главный принцип субсидирования аким Павлодарской области Асаин Байханов.

По данным пресс-службы акима Павлодара, в этом году субсидии на общую сумму свыше 306,6 млн тенге получили четыре перевозчика, которые как раз и обслуживают социально значимые маршруты. Это Автобусный парк № 1, Павлодарский автокомбинат, общественное объединение «Оптимист» и Трамвайное управление города Павлодара.

Три главных встречных требования, без которых выплата субсидий невозможна, – это внедрение электронного билетирования, обновление подвижного состава, в том числе для соблюдения интервала движения, и принятие в штат водителей. С первым разобрались окончательно – сейчас в каждом автобусе, трамвае или маршрутке Павлодара можно оплатить проезд специальной транспортной картой или через приложения, отсканировав QR-код. Способствовало этому и утверждение дифференцированного тарифа – 130 тенге при оплате наличными и прежние 80 тенге при электронной оплате. Между прочим, с 7 августа такой же дифтариф начал действовать и в Экибастузе, где постепенно реформируют сферу общественных перевозок по павлодарскому сценарию.

Частично решен вопрос и с переводом в штат водителей, которые при старой схеме работали сами на себя – были ИП, заключали с фирмой договор аренды транспорта, что позволяло избирательно платить налоги. Крупные перевозчики, которые обслуживают именно автобусные маршруты, теперь всех водителей взяли в штат. Только вот дефицит кадров после локдауна обострился настолько, что найти сотрудников с водительской категорией D даже на хорошую зарплату в 250–350 тыс. тенге оказалось непросто. Объявления о приеме в штат актуальны до сих пор.

И наконец-то, что заметили все павлодарцы, – на маршрутах появились новые автобусы, которые стали ходить чаще. Яркие оранжевые, зеленые и голубые – общественный транспорт в прямом и переносном смысле обновил краски.

За последние пару месяцев автопарк пополнился существенно. Новые автобусы практически полностью заменили 30-летние Volvo и МАЗы – их сейчас можно увидеть только на нескольких дачных маршрутах с малым пассажиропотоком. Крупнейший перевозчик – Автобусный парк № 1 – этим летом выпустил на линии 50 новых автобусов Golden Dragon. Транспорт низкопольный, трехдверный, оснащен кондиционерами, камерами видеонаблюдения и системой GPS-Глонасс. Таким образом реализован совместный план властей и перевозчика – предприятие поставило 100 новых автобусов Golden Dragon, и вместе с ними на 18 маршрутах трудятся еще 30 машин марки Ankai 2019 года выпуска.

Также занялся обновлением и второй крупный перевозчик – Павлодарский автокомбинат, который закупил на свои маршруты 10 китайских автобусов большого класса Yutong. До конца года это предприятие обязалось привезти в Павлодар еще 10 таких же машин.

По данным акима города Ержана Иманзаипова, в 2022 году новых автобусов в Павлодаре было 48, в первой половине 2023 года – чуть больше 80, а теперь их 140.

Все это позволило сократить время ожидания автобусов. К примеру, интервал движения на маршруте № 5 изменился с двух часов до 20 минут. А востребованный павлодарцами маршрут № 11 будет ходить не раз в 20 минут, а каждые 13 минут – это будет минимальным интервалом для автобусов.

Тем не менее, чтобы полностью снять вопрос о стабильности работы общественного транспорта, городу нужно еще 100–110 новых автобусов. Ну и решить судьбу транспорта малого класса. Конечно, полностью маршрутки в Павлодаре не исчезнут, ведь есть улицы, где большой автобус просто не развернется. Но уже сейчас часть маршрутов с малого класса перевели в большой. Причем власти заверяют, что если маршруточники будут готовы обновлять подвижной состав, закупать более современные и комфортные микроавтобусы, то тоже смогут получать субсидии.