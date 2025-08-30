– В результате проведенных по инициативе Главы государства конс­титуционных реформ в 2022 году был воссоздан Конституционный суд. Эльвира Абилхасимовна, какие изменения с тех пор произошли в сис­теме конс­титуционного контроля?

– 30-летний юбилей Конституции Казахстана имеет особое значение, так как она стала правовой основой независимости страны, национального единства и демократических преобразований. За три десятилетия Основной закон доказал свою жизнеспособность, обеспечил эволюционное развитие конституционализма и послужил фундаментом для создания концепции «Справедливый Казахстан».

Конституционная реформа 2022 года не только усилила правовую основу правозащитного потенциала и государственного управления от имени народа, но и ознаменовала новый этап в развитии института конституционного контроля.

30-летие Конституции – не только праздник права и закона, свободы и единства, но и символ поступательного развития страны, который отражает преем­ственность национальной политики: от принятия Основного закона в 1995 году к проведению масштабных реформ 2022-го и формированию справедливого государства будущего.

Что касается института конституцион­ного контроля в стране, то реформа 2022 года положила начало переходу от ограниченной модели к действующей системе расширенного конституционного контроля, направленного на защиту прав и свобод человека и гражданина, и наделила в этой связи граждан и уполномоченного по правам человека, генерального прокурора правом на прямое обращение в Конституционный суд.

Конституционный контроль – не просто юридическая процедура, а прак­тическое применение системных мер по обеспечению соответствия законов и других нормативных правовых актов Конституции в целях соблюдения ее верховенства и осуществления защиты конституционных прав и свобод граж­дан. С принятием новой Конституции в 1995 году произошел переход к иной модели конституционного контроля и был учрежден Конституционный совет. Он выполнял важные функции, но его полномочия были ограничены, в частности, долгое время отсутствовала возможность непосредственного обращения граждан в данный орган.

Сегодня КС применяет в своей работе лучшие мировые прак­тики и является ключевым элемен­том правового государства, обеспечивающим баланс между властью и обществом.

В будущем в системе конституционного контроля возможны дальнейшие поступательные изменения в целях укрепления его институционального потенциала, повышения авторитета принимаемых решений и обеспечения их эффективной реализации в нормотворческой и правоприменительной практике государственных органов и судов.

– А возможно ли в ближайшие годы внесение изменений в нашу Конституцию?

– Основной закон должен отвечать на вызовы времени и отражать динамику общественного развития. Конституция может изменяться и эволюционировать в ответ на изменения в обществе. Однако любые поправки не могут быть продиктованы эмоциональными импульсами или кратковременными настроения­ми. Они должны основываться на принципах верховенства Конс­титуции и права, опираться на широкий и конструктивный общественный диалог, всестороннюю и качественную правовую экспертизу и осознанную политическую ответственность.

Поэтому любые предложения о внесении изменений должны обсуждаться цивилизованно, в рамках демократических про­цедур с обязательным привлечением экспертов, правозащитных институтов и представителей гражданского общества и с учетом принципов недопустимости дискриминации. Необходимо учитывать также историческую преемственность государственной политики и общественной воли сохранять мир и согласие, стабильность государственного развития.

Государственный подход заключается в том, что обсуждение конституционных поправок должно проходить в атмосфере открытости и доверия, с уважением к различным мнениям и соблюдением приоритета конс­титуционных ценностей. Только такой путь позволит сохранить баланс интересов, обеспечить правовую определенность и укрепить общественное единство и доверие к государственным институтам. Конституция нашей страны должна оставаться гарантом единства, согласия и поступательного развития.

– На Ваш взгляд, каким воп­росам должен уделять приоритетное внимание Конституционный суд при защите прав граждан?

– С 1 января 2023 года – спустя продолжительное время – граж­дане получили возможность напрямую обращаться в Конс­титуционный суд и активно воспользовались этим правом, что свидетельствует об их доверии к органу конс­титуционного контроля и стремлении законно защищать свои права. За 2,5 года поступило более 11,5 тысячи обращений. При их рассмотрении было изучено свыше пяти тысяч правовых норм и принято более 400 решений, из которых 74 итоговых решения приняты по результатам окончательной проверки на соответствие Конс­титуции.

Конституционный суд не является «судом в отношении людей или судов», это «суд в отношении законов». Конституцион­ный контроль отличается от обычного судебного контроля, несмотря на применение в конституционном производстве отдельных элементов судопроизводства.

Практика деятельности казахстанского органа конституционного контроля соответствует международной. За его основу взята традиционно присущая европейским конституционным судам кельзеновская модель конс­титуционного нормоконтроля, ориентированная на защиту Конституции как акта высшей юридической силы.

Понимая необходимость повышения уровня правовой культуры населения, мы уделяем значительное внимание системной праворазъяснительной работе. Это уже приносит свои результаты: растет количество юридически аргументированных обращений, граждане активнее стали поднимать не только вопросы проверки норм закона на соответствие Конституции, но и их официального толкования для обеспечения едино­образного применения. Наряду с этим мы стали получать и предложения о совершенствовании законодательства.

Чаще всего предметом обращений являются требования о проверке норм закона на соб­людение фундаментальных прав, закрепленных в Конституции, включая право на судебную защиту, на равенство и недопущение дискриминации, на признание правосубъектности, а также нормы об ограничении прав человека.

Принцип верховенства права (Rule of Law) на международном уровне общепризнан в качестве «глобального идеала и устремления» к построению справедливого общества и защите прав и свобод человека. Он имплементирован в систему конституционного контроля через Конс­титуционный закон «О Конституционном суде РК», в котором верховенство Основного закона закреплено как крае­угольный элемент общего принципа верховенства права.

Проверка на соответствие Конституции ориентирована на обеспечение правовой определенности, равенства всех перед законом, недискриминации, равного доступа к правосудию и предотвращение злоупотреб­ления полномочиями.

Тем, кто высказывает сомнение действую­щей казахстанской модели конституцион­ного контроля, следует обратить внимание на четыре важные ее особенности.

Первая – возврат Аппаратом КС обращения гражданину по причине несоответствия явным условиям допустимости по форме, содержанию и предмету не означает отказ в защите его прав, поскольку сохраняется возможность повторного обращения после устранения недостатков и пересмотра правовой аргументации.

Вторая – судьи КС не пересмат­ривают решения государственных органов и судов, не дают оценку фактическим обстоятельствам, которые те обязаны рассматривать.

Третья – Конституционный суд принимает решения коллегиально, большинством голосов, поэтому любое воздействие на мнение судьи рассматривается как недопустимое давление на его независимость.

И четвертая – есть другие способы, предусмотренные законодателем. Это официальное толкование нормы, внесение изменений и дополнений, обеспечение единообразной правоприменительной практики, совершенствование подзаконного регулирования.

Один рассмотренный случай может помочь выявить правовой пробел в конкретной сфере, но не всегда это влечет признание нормы неконституционной – это лишь один из инструментов устранения правовой неопределенности или пробела в законодательстве. Для целей верховенства права законодательство должно быть стабильным, внутренне сог­ласованным, предсказуемым и обеспеченным ресурсами для его исполнения.

– То есть обращение одного человека в Конституционный суд может способствовать защите прав сотен граждан, оказавшихся в аналогичной ситуации?

– Безусловно, решения КС затрагивают интересы широкого круга граждан. Обращение одного человека может запус­тить процесс, который изменит ситуа­цию для сотен или даже тысяч людей. Если Конституционный суд признает спорную норму закона не соответствующей Конституции, она утрачивает силу и перестает применяться ко всем лицам, оказавшимся в аналогичных ситуациях. Таким образом, индивидуальное обращение становится эффективным инструментом восстановления справедливости и укрепления правовой системы в масштабах всей страны.

Каждое решение КС – это тщательно выверенный и аргументированный шаг к устранению несправедливых или противоречивых норм, укреплению правовых гарантий и совершенствованию законодательства. На сегодняшний день из 74 нормативных постановлений КС, принятых за 2,5 года, больше половины уже реализованы посредством принятия законов и подзаконных актов в соответствии с Конституцией. Это наглядно демонстрирует, что Конституция является не абстрактным документом, а живым Основным законом, обеспечивающим защиту прав и свобод человека.

Контроль, осуществляемый КС, предусматривает два вида – предварительный и последую­щий контроль нормативных правовых актов. Это сбалансированная и комбинированная модель конституционного правосудия, соответствующая международной практике и применяемая во многих странах.

К предварительному контро­лю относится правильность проведения выборов Президента и депутатов Парламента, рес­публиканского референдума; соответствие Конституции принятых Парламентом законов до их подписания Президентом и международных договоров – до их ратификации; официальное толкование норм Конституции.

Последующим конституционным контролем признается проверка на предмет конституционности законов и иных НПА. Это позволяет не только устранять неконституционные нормы, но и формировать стандарты толкования конституционных положений.

Уделяется внимание обеспечению максимальной прозрачности деятельности Конституционного суда. Его решения своевременно доводятся до сведения широкой общественности и публикуются не только на официальном сайте, но и в меж­дународной информационно-правовой базе данных CODICES, доступ к которой имеют конституционные суды и другие эквивалентные им органы более 120 стран, входящие в состав Всемирной конференции по конституционному правосудию.

– Какие шаги необходимо предпринять в будущем для совершенствования правовой системы?

– Совершенствование правовой сис­темы не имеет финальной черты, ведь право должно развиваться вместе с обществом. Каждое решение Конституционного суда, закрепленное в законе, утверждает верховенство Конституции и соответствует ее духу и букве. Конституционный контроль в целом ориентирован на практическую реализацию норм и положений Основного закона в условиях современных вызовов.

Верховенство Конституции должно оставаться безусловным ориентиром для законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, обеспечивая защиту достоинства, свободы и справедливости для всех граждан. При этом фундаментальные принципы конс­титуционного контроля – правовая определенность, соразмерность и предсказуемость норм – должны оставаться­ неизменными, вне зависимости от политической конъюнктуры и кратко­срочных интересов.

Достичь этого можно лишь при сохранении баланса интересов личности, общества и государства, обеспечении согласованного взаимодействия всех ветвей власти с эффективным использованием системы сдержек и противовесов. Поэтому Конституционный суд на совместном заседании Палат Парламента в июне текущего года в послании о соблюдении конституционной законности в Казахстане в 2024 году четко обозначил важность соблюдения и исполнения решений по результатам конституционной проверки исполнительными органами, судами и органами прокуратуры.

Конституция сильна тогда, когда каждый ее принцип соблюдается и исполняется на практике. Обеспечение конституционной законности является не только задачей КС, но и обязанностью каждого органа государственной власти и каждого должностного лица. Только совместными усилиями Основной закон будет всегда оставаться прочным фундаментом правопорядка и доверия граждан к государству.