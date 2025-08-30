Безусловный ориентир и основа правового государства День Конституции РК 30 августа 2025 г. 3:40 2 Беседовала Лилия Мухитова О конституционном контроле и защите прав граждан говорит председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова фото из архива "КП" – В результате проведенных по инициативе Главы государства конституционных реформ в 2022 году был воссоздан Конституционный суд. Эльвира Абилхасимовна, какие изменения с тех пор произошли в системе конституционного контроля? – 30-летний юбилей Конституции Казахстана имеет особое значение, так как она стала правовой основой независимости страны, национального единства и демократических преобразований. За три десятилетия Основной закон доказал свою жизнеспособность, обеспечил эволюционное развитие конституционализма и послужил фундаментом для создания концепции «Справедливый Казахстан». Конституционная реформа 2022 года не только усилила правовую основу правозащитного потенциала и государственного управления от имени народа, но и ознаменовала новый этап в развитии института конституционного контроля. 30-летие Конституции – не только праздник права и закона, свободы и единства, но и символ поступательного развития страны, который отражает преемственность национальной политики: от принятия Основного закона в 1995 году к проведению масштабных реформ 2022-го и формированию справедливого государства будущего. Что касается института конституционного контроля в стране, то реформа 2022 года положила начало переходу от ограниченной модели к действующей системе расширенного конституционного контроля, направленного на защиту прав и свобод человека и гражданина, и наделила в этой связи граждан и уполномоченного по правам человека, генерального прокурора правом на прямое обращение в Конституционный суд. Конституционный контроль – не просто юридическая процедура, а практическое применение системных мер по обеспечению соответствия законов и других нормативных правовых актов Конституции в целях соблюдения ее верховенства и осуществления защиты конституционных прав и свобод граждан. С принятием новой Конституции в 1995 году произошел переход к иной модели конституционного контроля и был учрежден Конституционный совет. Он выполнял важные функции, но его полномочия были ограничены, в частности, долгое время отсутствовала возможность непосредственного обращения граждан в данный орган. Сегодня КС применяет в своей работе лучшие мировые практики и является ключевым элементом правового государства, обеспечивающим баланс между властью и обществом. В будущем в системе конституционного контроля возможны дальнейшие поступательные изменения в целях укрепления его институционального потенциала, повышения авторитета принимаемых решений и обеспечения их эффективной реализации в нормотворческой и правоприменительной практике государственных органов и судов. – А возможно ли в ближайшие годы внесение изменений в нашу Конституцию? – Основной закон должен отвечать на вызовы времени и отражать динамику общественного развития. Конституция может изменяться и эволюционировать в ответ на изменения в обществе. Однако любые поправки не могут быть продиктованы эмоциональными импульсами или кратковременными настроениями. Они должны основываться на принципах верховенства Конституции и права, опираться на широкий и конструктивный общественный диалог, всестороннюю и качественную правовую экспертизу и осознанную политическую ответственность. Поэтому любые предложения о внесении изменений должны обсуждаться цивилизованно, в рамках демократических процедур с обязательным привлечением экспертов, правозащитных институтов и представителей гражданского общества и с учетом принципов недопустимости дискриминации. Необходимо учитывать также историческую преемственность государственной политики и общественной воли сохранять мир и согласие, стабильность государственного развития. Государственный подход заключается в том, что обсуждение конституционных поправок должно проходить в атмосфере открытости и доверия, с уважением к различным мнениям и соблюдением приоритета конституционных ценностей. Только такой путь позволит сохранить баланс интересов, обеспечить правовую определенность и укрепить общественное единство и доверие к государственным институтам. Конституция нашей страны должна оставаться гарантом единства, согласия и поступательного развития. – На Ваш взгляд, каким вопросам должен уделять приоритетное внимание Конституционный суд при защите прав граждан? – С 1 января 2023 года – спустя продолжительное время – граждане получили возможность напрямую обращаться в Конституционный суд и активно воспользовались этим правом, что свидетельствует об их доверии к органу конституционного контроля и стремлении законно защищать свои права. За 2,5 года поступило более 11,5 тысячи обращений. При их рассмотрении было изучено свыше пяти тысяч правовых норм и принято более 400 решений, из которых 74 итоговых решения приняты по результатам окончательной проверки на соответствие Конституции. Конституционный суд не является «судом в отношении людей или судов», это «суд в отношении законов». Конституционный контроль отличается от обычного судебного контроля, несмотря на применение в конституционном производстве отдельных элементов судопроизводства. Практика деятельности казахстанского органа конституционного контроля соответствует международной. За его основу взята традиционно присущая европейским конституционным судам кельзеновская модель конституционного нормоконтроля, ориентированная на защиту Конституции как акта высшей юридической силы. Понимая необходимость повышения уровня правовой культуры населения, мы уделяем значительное внимание системной праворазъяснительной работе. Это уже приносит свои результаты: растет количество юридически аргументированных обращений, граждане активнее стали поднимать не только вопросы проверки норм закона на соответствие Конституции, но и их официального толкования для обеспечения единообразного применения. Наряду с этим мы стали получать и предложения о совершенствовании законодательства. Чаще всего предметом обращений являются требования о проверке норм закона на соблюдение фундаментальных прав, закрепленных в Конституции, включая право на судебную защиту, на равенство и недопущение дискриминации, на признание правосубъектности, а также нормы об ограничении прав человека. Принцип верховенства права (Rule of Law) на международном уровне общепризнан в качестве «глобального идеала и устремления» к построению справедливого общества и защите прав и свобод человека. Он имплементирован в систему конституционного контроля через Конституционный закон «О Конституционном суде РК», в котором верховенство Основного закона закреплено как краеугольный элемент общего принципа верховенства права. Проверка на соответствие Конституции ориентирована на обеспечение правовой определенности, равенства всех перед законом, недискриминации, равного доступа к правосудию и предотвращение злоупотребления полномочиями. Тем, кто высказывает сомнение действующей казахстанской модели конституционного контроля, следует обратить внимание на четыре важные ее особенности. Первая – возврат Аппаратом КС обращения гражданину по причине несоответствия явным условиям допустимости по форме, содержанию и предмету не означает отказ в защите его прав, поскольку сохраняется возможность повторного обращения после устранения недостатков и пересмотра правовой аргументации. Вторая – судьи КС не пересматривают решения государственных органов и судов, не дают оценку фактическим обстоятельствам, которые те обязаны рассматривать. Третья – Конституционный суд принимает решения коллегиально, большинством голосов, поэтому любое воздействие на мнение судьи рассматривается как недопустимое давление на его независимость. И четвертая – есть другие способы, предусмотренные законодателем. Это официальное толкование нормы, внесение изменений и дополнений, обеспечение единообразной правоприменительной практики, совершенствование подзаконного регулирования. Один рассмотренный случай может помочь выявить правовой пробел в конкретной сфере, но не всегда это влечет признание нормы неконституционной – это лишь один из инструментов устранения правовой неопределенности или пробела в законодательстве. Для целей верховенства права законодательство должно быть стабильным, внутренне согласованным, предсказуемым и обеспеченным ресурсами для его исполнения. – То есть обращение одного человека в Конституционный суд может способствовать защите прав сотен граждан, оказавшихся в аналогичной ситуации? – Безусловно, решения КС затрагивают интересы широкого круга граждан. Обращение одного человека может запустить процесс, который изменит ситуацию для сотен или даже тысяч людей. Если Конституционный суд признает спорную норму закона не соответствующей Конституции, она утрачивает силу и перестает применяться ко всем лицам, оказавшимся в аналогичных ситуациях. Таким образом, индивидуальное обращение становится эффективным инструментом восстановления справедливости и укрепления правовой системы в масштабах всей страны. Каждое решение КС – это тщательно выверенный и аргументированный шаг к устранению несправедливых или противоречивых норм, укреплению правовых гарантий и совершенствованию законодательства. На сегодняшний день из 74 нормативных постановлений КС, принятых за 2,5 года, больше половины уже реализованы посредством принятия законов и подзаконных актов в соответствии с Конституцией. Это наглядно демонстрирует, что Конституция является не абстрактным документом, а живым Основным законом, обеспечивающим защиту прав и свобод человека. Контроль, осуществляемый КС, предусматривает два вида – предварительный и последующий контроль нормативных правовых актов. Это сбалансированная и комбинированная модель конституционного правосудия, соответствующая международной практике и применяемая во многих странах. К предварительному контролю относится правильность проведения выборов Президента и депутатов Парламента, республиканского референдума; соответствие Конституции принятых Парламентом законов до их подписания Президентом и международных договоров – до их ратификации; официальное толкование норм Конституции. Последующим конституционным контролем признается проверка на предмет конституционности законов и иных НПА. Это позволяет не только устранять неконституционные нормы, но и формировать стандарты толкования конституционных положений. Уделяется внимание обеспечению максимальной прозрачности деятельности Конституционного суда. Его решения своевременно доводятся до сведения широкой общественности и публикуются не только на официальном сайте, но и в международной информационно-правовой базе данных CODICES, доступ к которой имеют конституционные суды и другие эквивалентные им органы более 120 стран, входящие в состав Всемирной конференции по конституционному правосудию. – Какие шаги необходимо предпринять в будущем для совершенствования правовой системы? – Совершенствование правовой системы не имеет финальной черты, ведь право должно развиваться вместе с обществом. Каждое решение Конституционного суда, закрепленное в законе, утверждает верховенство Конституции и соответствует ее духу и букве. Конституционный контроль в целом ориентирован на практическую реализацию норм и положений Основного закона в условиях современных вызовов. Верховенство Конституции должно оставаться безусловным ориентиром для законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, обеспечивая защиту достоинства, свободы и справедливости для всех граждан. При этом фундаментальные принципы конституционного контроля – правовая определенность, соразмерность и предсказуемость норм – должны оставаться неизменными, вне зависимости от политической конъюнктуры и краткосрочных интересов. Достичь этого можно лишь при сохранении баланса интересов личности, общества и государства, обеспечении согласованного взаимодействия всех ветвей власти с эффективным использованием системы сдержек и противовесов. Поэтому Конституционный суд на совместном заседании Палат Парламента в июне текущего года в послании о соблюдении конституционной законности в Казахстане в 2024 году четко обозначил важность соблюдения и исполнения решений по результатам конституционной проверки исполнительными органами, судами и органами прокуратуры. Конституция сильна тогда, когда каждый ее принцип соблюдается и исполняется на практике. Обеспечение конституционной законности является не только задачей КС, но и обязанностью каждого органа государственной власти и каждого должностного лица. Только совместными усилиями Основной закон будет всегда оставаться прочным фундаментом правопорядка и доверия граждан к государству. #закон и порядок #День Конституции #30 лет #Основной закон