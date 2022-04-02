Кадровые назначения
Бибигуль Асылова назначена советником Премьер-министра РК

Распоряжением Премьер-министра РК Асылова Бибигуль Амангельдиновна назначена на должность советника Премьер-министра Республики Казахстан по социальному блоку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Бибигуль Асылова родилась в 1975 году в Кокшетауской области КазССР. В 1996 году окончила Казахскую государственную академию управления по специальности "Экономист".

Трудовой стаж начала специалистом 1 категории, ведущим специалистом Кокшетауского областного финансового управления (1996-1997);

1997-1998 гг. - ведущий, главный специалист Северо-Казахстанского областного финансового управления;

1998-2001 гг. - ведущий, главный экономист отдела образования и науки Управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ Бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан;

2001-2002 гг. - начальник отдела образования и науки Управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ департамента финансирования государственных органов Министерства финансов Республики Казахстан;

2002-2002 гг. - заместитель начальника Управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ департамента финансирования государственных органов Министерства финансов Республики Казахстан;

2002-2004 гг. - начальник управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ Департамента планирования расходов социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

2004-2007 гг. - директор департамента экономики и финансов Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан;

2007-2009 гг. - директор департамента внутренней администрации Агентства Республики Казахстан по статистике;

2009-2010 гг. - директор департамента информационного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

2010-2010 гг. - директор департамента развития социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

2010-2013 гг. - директор департамента планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ социальной сферы Министерства финансов Республики Казахстан;

2013-2014 гг. - директор Департамента планирования бюджетных программ социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

2014-2016 гг. - директор департамента бюджета социальной сферы Министерства финансов Республики Казахстан;

06.2016-03.2022 гг. - вице-министр образования и науки РК.

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