Плох тот повар, кто не мечтает стать шеф-поваром. Ведь на кухне ресторана и кафе он – царь и бог. Вооружившись ножами, в кулинарном поединке сошлись сильнейшие из таких боссов. Померяться силами в шеф-batlle пожелали 60 искусных кашеваров из самых известных ресторанов страны. В отборочном туре они презентовали свои блюда жюри, и в итоге к состязанию допустили 36 человек. Кстати, почти все мужчины. Женщин было только 3.Битва "белых колпаков" вылилась в аппетитное шоу, которое длилось почти весь день и собрало тысячи зрителей. Соперничали повара в 6 этапов по 6 человек. И как в телеигре "Что? Где? Когда?", каждому вынесли "черные ящики". Но если знатоки угадывают, что в этих ящиках, то на шеф-batlle объявили: в "черных ящиках" – продукты, из которых за 40 минут нужно приготовить две порции горячего блюда (первая – для дегустации жюри, вторая – для демонстрации зрителям). При этом требовалось использовать все содержимое таинственной коробки. Что в ней за провизия, конкурсанты заранее не знали, поэтому главными ингредиентами их шедевров были творческий подход и поварская интуиция. Все предложенные продукты оказались казахстанского производства. Так организаторы конкурса решили их поддержать. А вот предложенный ассор­тимент мог привести в замешательство даже самых опытных кулинаров. Например, сотворить изысканное блюдо предлагалось из тунца, утки, кумыса и сельдерея.Импровизируя и придумывая на ходу новые рецепты, повара принялись шинковать, варить, жарить, взбивать, смешивать… Зрители завороженно наб­людали, как мясо превращается в аппетитные стейки, помидоры – в фигурные розочки, баклажаны – в румяные рулетики. Да еще конкурсанты пританцовывали, жонглировали овощами и даже… разговаривали с продуктами. Некоторые волновались. И все выкладывались по полной. Ведь оценивался не только вкус блюда, но и его оформление, подача, техника готовки и чистота рабочего места. То есть надо было умудриться ничего не пролить, не уронить, не спалить и не замараться.Творчество участников шеф-batlle оценивали представители Всемирной ассоциации кулинарных сообществ WorldChefs (WACS). Маэстро кулинарного искусства уверены, что путь ресторана к успеху лежит через желудок его посетителей. Шеф-повар должен удивлять и радовать их своими авторскими блюдами – "гастрономическим брендом" заведения. Это своего рода художник, у которого вмес­то красок и кистей – продукты и кулинарные инструменты. И кулинар – это призвание. Ведь руки можно научить «механизму» работы с едой, но готовить по-настоящему нужно с душой и хорошим настроением. А еще великолепные оригинальные блюда можно сотворить из самых обычных и разношерстных продуктов. Без сложных соусов и специй. На глазах зрителей это доказали конкурсанты. Баранина под соусом из апельсина и лемонграсса, наваристая шурпа с печенью, радужная форель с клубникой… Представленные блюда впечатляли!В гранд-финал конкурса прошли 6 кулинаров. Первый в стране шеф-batlle выиграл Андрей Атапеко из Алматы. Лучшему шеф-повару Казахстана 2015 года вручили главную награду – кубок, а также подарки от оргкомитета и сертификат от WACS.Такое аппетитное зрелище в нашем городе обещает стать традицией.– Мы планируем организовывать 4 шеф-batlle в год и проводить финальный чемпионат, – пообещал президент Ассоциации шеф-поваров Казахстана Александр Трегубенко. – А лучшего шеф-повара будем выбирать по итогам года.– Масштабные и серьезные конкурсы для поваров очень важны, – не сом­невается Юрий Пааль, основатель первой премии "Ресторанная критика Казахстана". – Это отличная возможность поднять имидж профессии, показать себя, обменяться опытом, наладить контакты с потенциальными работодателями. С уверенностью могу сказать, что казахстанские шеф-повара нисколько не уступают в мастерстве своим зарубежным коллегам.