Отношения между деловыми кругами двух государств развиваются по нарастающей. Новые перспективы для них открыло Соглашение между Казахстаном и Сингапуром о торговле услугами и инвестициях от 1 марта этого года. В Алматы сингапурские предприниматели встретились со своими потенциальными казахстанскими партнерами в формате B2B на площадке НПП «Атамекен». Со стороны гостей делегацию возглавила исполнительный директор по международному бизнесу федерации Singapore Business Federation Саманта Тео.

– После подписания Соглашения значительно вырос интерес многих наших компаний к изу­чению возможностей рынков в регионе Центральной Азии. И, конечно же, Казахстан, являясь крупнейшей экономикой регио­на, заслуживает особого внимания. В рамках нынешней поездки компании из таких сфер, как образование и строительство «умной» инфраструктуры, изучают возможности для инвестиций и налаживания сотрудничества в части передачи технологий, – сообщила Саманта Тео.

Кроме того, в составе деловой миссии были представлены сингапурские предприятия по производству оборонных дронов; компании, которые строят школы и передают разработанные в Сингапуре методики по обучению математике и английскому языку; ведущие структуры в сфере инжиниринга, логистики, цифрового маркетинга, коммуникаций и дизайна, аэрокосмической техники, производства биофармацевтического оборудования.

Сингапур является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером РК в регионе АСЕАН. По официальным данным, в 2023 году наш двусторонний товарооборот достиг 1,8 млрд долларов, а иностранные инвес­тиции из Сингапура в Казахстан составили 457,5 млн долларов.

Примечательно, что в первой половине 2024-го объем прямых инвестиций из Сингапура в Казахстан превысил 555 млн долларов, что на 119% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В нашей стране действуют 162 совместных предприятия в различных секторах, включая обрабатывающую промышленность, информационные технологии, строительство, финансовый сектор и другие. В чис­ле крупных инвесторов можно назвать сингапурскую компанию Surbana Jurong, которая разработала генеральный план проекта «Алатау Сити» в Алматинской области.

Значительные перспективы открывает партнерство между НК «Қазақстан темір жолы» и PSA International в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Сингапурская International Cement Group успешно реализовала проекты по строительству цементных заводов в областях Алматинской и Абай Казахстана. А один из мировых лидеров в сфере пищевой промышленности – Food Empire – инвестировал в строи­тельство завода по выпуску растворимого кофе на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» в Жетысу.

Самым, пожалуй, интерес­ным и амбициозным проектом в гуманитарной и образовательной сферах может стать программа строительства в Алматы инновационного Музея науки для детей, к реализации которой приступает компания Kingsmen Exhibits.

Федерация бизнеса Сингапура Singapore Business Fede­ration (SBF) объединяет более 30 000 компаний, а также ключевые местные и иностранные деловые палаты и фокусируется на таких областях, как торговля, промышленность и инвестиции.

– Мы очень надеемся, что в ходе этого визита компании, которые сегодня посещают вашу страну, смогут найти для себя новые проекты, а также лучше понять бизнес-среду Казахстана, – заяви­ла представитель SBF.

Ану Шрофф, директор компании Anu Shroff Pte Ltd, впервые побывала в Казахстане и увидела много интересного для себя на внутреннем рынке. Ее бизнес – обучение основам лидерства и мастер-классы для менеджеров среднего и высшего звена.

– Чем больше я общаюсь с людьми, тем больше понимаю, что проблемы в области лидерства на самом деле не так уж сильно отличаются. И я чувствую, что действительно могу быть полезной. Конечно, контекст будет меняться в зависимости от страны, но сами вызовы во многом схожи.

В ходе личных встреч и переговоров достигнуты предварительные договоренности между казахстанскими и сингапурскими компаниями по дальнейшему взаимодействию и реализации совместных проектов.