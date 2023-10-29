Близкие заложников ХАМАС требуют встречи с премьером Израиля

После расширения наземных операций Израиля в секторе Газа родственники заложников потребовали встречи с властями страны, передает Kazpravda.kz

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Родственники жителей Израиля, похищенных боевиками террористической группировки ХАМАС потребовали срочной встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Они намерены обсудить безопасность пленных близких, передает Deutsche Welle.

В заявлении комитета, образованного из представителей семей заложников и пропавших без вести, подчеркивается, что родственники недовольны "абсолютной неопределенностью относительно судьбы заложников". "Никто из военного кабинета не удосужился встретиться с семьями, чтобы объяснить одну вещь - ставит ли наземная операция под угрозу благополучие 229 заложников в секторе Газа", - цитирует заявление комитета агентство AFP.

"Это была бесконечная ночь на фоне крупной операции ЦАХАЛ в секторе Газа и полной неопределенности относительно судьбы похищенных, которые удерживаются там и также подвергаются сильным бомбардировкам", - прокомментировали в комитете ночное расширение наземной операции Армии обороны Израиля.

Нетаньяху не комментировал обращение. Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что встретится с родственниками и близкими заложников 29 октября, пишет издание The Times of Israel.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что судьба заложников играет ключевую роль в военном планировании. "Мы действуем в соответствии с поставленными перед нами целями: ликвидация ХАМАС, защита границ и национальные усилия по возвращению заложников", - подчеркнул Хагари.

"Возвращение заложников домой - это национальное усилие первостепенной важности, и вся наша деятельность, оперативная и разведывательная, направлена на реализацию этой цели", - добавил он.