Блогера поймали с поличным на вымогательстве в Туркестанской области
103
Мужчина угрожал опубликовать в соцсети порочащие сведения о потерпевшем
В Туркестанской области полиция задержала блогера из Шымкента по подозрению в вымогательстве денег у местного предпринимателя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Мужчина угрожал опубликовать в соцсети порочащие сведения о потерпевшем. Он получил от него 2 тысячи долларов США, а затем потребовал еще 4 млн тенге.
Сотрудники УБОП задержали блогера при получении взятки в кафе Сайрамского района. Он был пойман с поличным, когда получил 6 900 долларов США.
«Сейчас проводится расследование. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания», – детализировали в правоохранительных органах.
Полиция продолжает искать все детали произошедшего.