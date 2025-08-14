Фото: Polisia.kz

В Туркестанской области полиция задержала блогера из Шымкента по подозрению в вымогательстве денег у местного предпринимателя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Мужчина угрожал опубликовать в соцсети порочащие сведения о потерпевшем. Он получил от него 2 тысячи долларов США, а затем потребовал еще 4 млн тенге.

Сотрудники УБОП задержали блогера при получении взятки в кафе Сайрамского района. Он был пойман с поличным, когда получил 6 900 долларов США.

«Сейчас проводится расследование. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания», – детализировали в правоохранительных органах.

Полиция продолжает искать все детали произошедшего.