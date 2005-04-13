Блок законодательных актов Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года, № 309Об утверждении правил организации и проведения государственного контроля в области безопасности и охраны трудаПравила организации и проведения государственного контроля в области безопасности и охраны трудаПостановление Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 2005 года, № 315О внесении изменений и дополнений в постановление правительства республики казахстан от 10 декабря 2002 года № 1297Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 2005 года, № 316О внесении изменения в постановление правительства республики казахстан от 30 июня 1997 года № 1037Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 2005 года, № 318Об утверждении перечня товаров, приобретение которых государственными предприятиями, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов акций (долей) или контрольный пакет акций которых принадлежат государству, и аффилиированными с ними юридическими лицами (за исключением субъектов естественных монополий), с целью их последующей оптово-розничной реализации не является предметом государственных закупокПереченьтоваров, приобретение которых государственными предприятиями, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов акций (долей) или контрольный пакет акций которых принадлежат государству, и аффилированными с ними юридическими лицами (за исключением субъектов естественных монополий), с целью их последующей оптово-розничной реализации не является предметом государственных закупокПостановление Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2005 года, № 326Об утверждении перечня товаров собственного производства с высокой добавленной стоимостьюПеречень товаров собственного производства с высокой добавленной стоимостьюПостановление Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2005 года, № 327О внесении дополнений в постановления правительства республики казахстан от 29 декабря 1995 года № 1894 и от 10 января 2002 года № 23Официальное сообщение Национального банка Республики Казахстан Алматы 16 апреля 2005 годаО выпуске в обращение юбилейной монеты номиналом 50 тенге, посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, и памятной золотой монеты «proof» качества «Древний Туркестан» номиналом 100 тенгеКомментарий Национального банка Республики Казахстан к данному официальному сообщению
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