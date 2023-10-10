Боевик «Время патриотов» откроет Неделю казахстанского кино в Пекине

Культура и общество
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Аманжолова Айман
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Посольство Казахстана в Китае проведет Неделю казахстанского кино, передает Kazpravda.kz

Иллюстрация: brod.kz

Событие пройдет в Пекине со 2 по 5 ноября 2023 года. Официальную программу мероприятия откроет фильм «Время патриотов», который призван продемонстрировать возможности современного отечественного кинематографа.

Выбор данной картины был сделан неслучайно. С июля 2023 года по июль 2024 года Казахстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где ключевой задачей является борьба с силами «трех зол» – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Поэтому «Время патриотов» полностью отражает вызовы, с которыми столкнулись государства-члены Организации с момента ее образования.

Программа Недели обширная и разножанровая: зарубежный зритель сможет узнать больше о современном казахстанском обществе и его достижениях, а также соприкоснуться с историей нашей страны. На официальное открытие приглашены руководства министерства культуры и информации РК, министерства культуры и туризма КНР, министерства иностранных дел КНР, Секретариата ШОС, а также послы «большой семьи» Организации.

Стоит отметить, что в 2022 году боевик «Время патриотов» вышел в кинотеатральный прокат в странах СНГ с наибольшим количеством копий (свыше 700) среди казахстанских фильмов. Сейчас прокат картины успешно реализуется по всему миру: боевик уже представлен в Японии, Индонезии, Тайване, а также готовится к выходу в Китае, Южной Корее, США и странах Латинской Америки.

Производством и дистрибуцией фильма занималась кинокомпания Atlas Entertainment под руководством продюсера и сценариста Акбара Курманбаева, при поддержке НАО «Государственный центр поддержки национального кино». Автором идеи выступил экс-министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, режиссером-постановщиком – Серикбол Утепбергенов.

«Время патриотов» – это история о братьях Ибраевых, которые продолжают семейную традицию: старший – доблестный офицер разведки, а младший – талантливый летчик-истребитель. Когда безопасности страны угрожает международная террористическая группировка, братья объединяются ради спасения человеческих жизней, ведь семья, любимые и Родина – самое ценное, что у них есть.

#казахстан #Китай #кино #Пекин

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