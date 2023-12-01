Боевое оружие применялось в учебных стрельбах в акмолинской школе

Образование
583
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Прокуратура Акмолинской области проводит комплексные проверки в школах, которые вскрыли ряд серьезных нарушений, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

С начала проверки уже выявлено свыше 200 нарушений санитарно-эпидемиологических норм, в сфере безопасности, строительства и другие.

Как выявили прокуроры, в школах работали привлекавшиеся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

А в подвале одной из сельских школ в учебных стрельбах применялось боевое оружие.

Поставлены на учет зачинщики буллинга учениками старших классов младшеклассников.

В 40 школах педагоги не соответствуют квалификационным требованиям.

«В ряде школ заработные платы перечислялись фиктивно трудоустроенным работникам, на деле деньги предназначались для администрации школ.

К примеру, в одну из городских школ была формально трудоустроена родственница заместителя директора, а последняя ежемесячно получала ее зарплату.

На сегодняшний день в сфере образования по актам надзора 41 человек привлечен к административной и дисциплинарной ответственности, начато 19 досудебных расследований по хищениям, подделке документов и др.», – подытожили в надзорном ведомстве.

Проверка продолжается.

#проверка #нарушения #прокуратура #оружие #Акмолинская область #школы #хищения

Популярное

Все
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Пожизненный срок получила кореянка, убившая незнакомку из любопытства
Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане
Обманувший паломников руководитель турфирмы взят под стражу
Производство мяса домашней птицы в РК увеличилось сразу на 27%
Тенге закончил неделю ослаблением к доллару, евро и рублю
Беглый подозреваемый задержан. У него обнаружены топор и нож
В аэропорту Астаны внедрят регистрацию по биометрической идентификации
Смаилов призвал иностранных партнеров инвестировать в проекты в Казахстане
На западе и севере страны ожидается усиление ветра
Из ничего и будет ничего
ХАМАС освободил вторую группу заложников
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Казахстан открыл почетное консульство на Канарах
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Сколько этносов проживает в Казахстане
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»

Читайте также

Казахстанские школы старше 30 лет будут чаще проверять на а…
Национальную модель питания внедрят в казахстанских школах
Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвяще…
При должном подходе можно получить желаемый результат

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]