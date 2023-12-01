Боевое оружие применялось в учебных стрельбах в акмолинской школе

Прокуратура Акмолинской области проводит комплексные проверки в школах, которые вскрыли ряд серьезных нарушений, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

С начала проверки уже выявлено свыше 200 нарушений санитарно-эпидемиологических норм, в сфере безопасности, строительства и другие.

Как выявили прокуроры, в школах работали привлекавшиеся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

А в подвале одной из сельских школ в учебных стрельбах применялось боевое оружие.

Поставлены на учет зачинщики буллинга учениками старших классов младшеклассников.

В 40 школах педагоги не соответствуют квалификационным требованиям.

«В ряде школ заработные платы перечислялись фиктивно трудоустроенным работникам, на деле деньги предназначались для администрации школ. К примеру, в одну из городских школ была формально трудоустроена родственница заместителя директора, а последняя ежемесячно получала ее зарплату. На сегодняшний день в сфере образования по актам надзора 41 человек привлечен к административной и дисциплинарной ответственности, начато 19 досудебных расследований по хищениям, подделке документов и др.», – подытожили в надзорном ведомстве.

Проверка продолжается.