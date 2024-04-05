Бокс: Елеусинов станет главной звездой турнира «Ночь чемпионов»

Олимпийский чемпион Рио-2016 и экс-чемпион мира по версии IBO в полусреднем весе возглавит турнир «Ночь чемпионов IBA», передает Kazpravda.kz

Фото: Спорт Шрёдингера

Состязания пройдут 27 апреля в Алматы, сообщает Спорт Шрёдингера.

Эту серию турниров проводит IBA (Международная ассоциация любительского бокса).

Соперником Елеусинова будет чемпион Азиады-2022, серебряный призер ЧМ-2023 Саиджамшид Джафаров из Узбекистана. В андеркарте выступят еще шесть казахстанцев.

Бои с «Ночи чемпионов IBA» не идут в официальную статистику боксеров.

В декабре Елеусинов возглавлял турнир в Астане - победил решением Джабулани Макенсу из ЮАР. Тот турнир запомнился поражением Асланбека Шымбергенова нокаутом от мексиканца Хосе Мигеля Боррего (20-4, 17 КО).