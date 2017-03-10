Более 10 человек насмерть разбились в Зимбабве по дороге на похороны

По меньшей мере 14 пассажиров микроавтобуса погибли в результате столкновения с грузовиком в Зимбабве, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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Газета The Chronicle отмечает, что все погибшие, по предварительным данным, были из одной семьи и направлялись на похороны в город Масвинго.
ДТП произошло на шоссе Булавайо – Бейтбридж. Представитель местных экстренных служб уточнил, что 13 человек погибли на месте, пятеро были госпитализированы, один из них позже скончался в больнице.
Причина аварии пока что не установлена. По словам очевидцев, грузовик наехал на яму и врезался в микроавтобус.