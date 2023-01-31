Более 10 тысяч требований к бизнесу отменят в Казахстане

Ход внедрения регулирования предпринимательской деятельности «с чистого листа» рассмотрен на заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что на сегодняшний день рассмотрены все 44 сферы регулирования, проанализировано 2 823 нормативно-правовых акта. В результате выявлено 10 108 требований к бизнесу, которые не соответствуют условиям новой регуляторной политики государства. В этой связи уже с прошлого года ведется активная работа по их отмене в рамках подзаконных актов. Аналогичный процесс идет и в части законодательных изменений.

Вместе с тем по итогам анализа сфер регулирования на платформе Smart Data Ukimet запущен Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства, который позволит проводить пересмотр регуляторных актов на постоянной основе. При этом в отношении требований, негативно влияющих на бизнес-среду, будет применяться метод «регуляторной гильотины» – освобождение предпринимателей от административной ответственности за их нарушение.

Министр также доложил, что в 2022 году были автоматизированы 35 сфер госконтроля, 16 информсистем госорганов – интегрированы в Smart Data Ukimet. Автоматизацию остальных 35 сфер контроля планируется завершить в 2023 году.

В свою очередь председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов сообщил, что в работу по анализу сфер регулирования предпринимательства было вовлечено более 100 экспертов от бизнес-сообщества.

Премьер-министр подчеркнул, что для снижения административной нагрузки на бизнес проведена масштабная аналитическая работа по всем регуляторным актам.

«По итогам сформирован Реестр обязательных требований. Он будет периодически пересматриваться, и ключевая роль в этом отводится Национальной палате «Атамекен». Это означает, что выявление и исключение излишних, дублирующих и неэффективных требований будет проводиться на постоянной основе», – сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства добавил, что принимаются также комплексные меры по автоматизации системы управления рисками в государственном контроле. Данная работа уже завершена по 35 сферам, что позволит исключить проведение необоснованных проверок бизнеса.

«В целом реализация реформы «с чистого листа» позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды и сформировать благоприятные и стимулирующие условия для развития предпринимательства. Бизнес должен почувствовать, что государство заинтересовано в его стабильной и прибыльной деятельности», – подчеркнул Алихан Смаилов.

По его словам, ожидаемым эффектом станет обеспечение к 2029 году роста числа занятых в малом и среднем бизнесе до 4,7 млн человек и снижение доли государства в экономике до 14%.

В этой связи премьер-министр отметил необходимость обеспечить своевременное принятие законодательных изменений по исключению излишних требований к бизнесу, ускорить внесение соответствующих правок в подзаконные акты и до конца первого полугодия завершить работу по автоматизации системы госконтроля.

Кроме того, Алихан Смаилов обозначил важность дальнейшей автоматизации процедур отбора получателей мер господдержки для повышения их прозрачности, а также оказания всесторонней поддержки новым бизнес-проектам со стороны акиматов и министерств в части равного доступа к ключевым факторам производства, инфраструктуре и электроэнергии.

В заключение глава Правительства призвал госорганы оперативно реагировать на обращения предпринимателей.

«Наибольшее количество жалоб выявлено в сферах земельных отношений, госзакупок, налогового администрирования, архитектуры и градостроительства. Необходимо перейти на новый проактивный формат работы и принимать упреждающие меры по решению системных проблем бизнеса», – сказал Алихан Смаилов.