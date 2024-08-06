Более 100 млн тенге выманил мошенник у жителей ЗКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники управления полиции города Уральск задержали 42-летнего жителя областного центра, который, представляясь застройщиком, владельцем и посредником, под предлогом продажи и оформления квартиры или дома, завладел деньгами жителей области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД РК

Житель Жангалинского района в 2022 году передал ему 30 млн тенге, жительница города Уральск в 2020 году передала для оформления дома 27,5 млн тенге. Сумма причиненного ущерба жителям области превышает 100 млн тенге.

По факту мошенничества возбуждены уголовные дела по семи эпизодам.

Полиция просит жителей быть бдительными и не доверять незнакомым и непроверенным лицам. Также стоит проявлять бдительность при звонке телефонных мошенников.