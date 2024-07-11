Более 100 преступников задержали в стране за 2 недели

За две недели задержано 117 разыскиваемых преступников, а также установлено местонахождение 98 без вести пропавших лиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В лесном массиве вблизи поселка Зеренда Акмолинской области задержан мужчина, который выстрелом из незарегистрированного ружья совершил убийство местного жителя.

В Таразе задержан 18-летний сельчанин, в ходе групповой драки он выстрелил в ногу другого фигуранта.

В Кызылорде задержан мужчина, проникший в чужой дом. Он избил двух жильцов и нанес им ножевое ранение, после чего похитил золотые серьги и сотовый телефон. Подозреваемый был ранее судим.

В области Жетісу задержан мужчина, который также проник на территорию одного из ТОО в Алматинской области, избил охранника, и угрожая ему предметом, похожим на пистолет, открыто завладел деньгами в сумме 62 млн тенге.