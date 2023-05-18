Более 1700 казахстанских компаний могут экспортировать продукцию в Китай – МСХ РК

Международное сотрудничество, Экономика, Сельское хозяйство, Китай
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Ряд документов по линии сотрудничества Казахстана и Китая в сельском хозяйстве был подписан в рамках государственного визита президента РК в КНР, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства страны.

Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Минсельхоз РК и Главное таможенное управление КНР подписали 3 протокола по поставкам гороха и чечевицы, шрота и жмыха семян подсолнечника, сои, сафлора и льна, а также водной продукции (дикая рыба).

Продолжается работа по снятию барьеров и согласованию ветеринарных и фитосанитарных требований между странами.

«В настоящее время Казахстан имеет подписанные протоколы с Китаем по экспорту 23 видов растениеводческой и животноводческой продукции, включая пшеницу, семена льна, ячмень, люцерну, кукурузу, мед, шерсть, молочную продукцию, говядину, баранину и свинину и другие.

На сегодняшний день прорабатывается возможность согласования ветеринарных и фитосанитарных требований на экспорт в Китай еще 11 видов продукции АПК: картофель, свекловичный жом, рапс, овсяные хлопья и крупы, кобылье молоко, мясо птицы и птицеводческая продукция, конина, охлажденная говядина, баранина и свинина.

Сейчас в Реестре предприятий, имеющих право экспорта на китайский рынок, находятся 1 718 казахстанских компаний», – отметили в ведомстве.

Также в рамках казахско-китайского инвестиционного круглого стола с участием главы государства подписаны соглашения о сотрудничестве между Минсельхозом РК и несколькими ведущими китайскими компаниями.

«В частности, с COFCO Corporation заключена договоренность о расширении объемов торговли пшеницей, ячменем, масличными семенами, подсолнечным маслом и другими видами продукции.

Соглашение о базовых принципах подписано между Министерством сельского хозяйства и китайской компанией VODAR. Документ регулирует проект строительства в Казахстане завода по производству дождевальных оросительных систем. Объем инвестиций составляет 20 млн долларов.

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании с компанией Wanlin Group, которая планирует построить предприятие по глубокой переработке и сублимации белого лука в Жамбылской области стоимостью 30 млн долларов.

Также достигнуто взаимопонимание между казахстанской компанией ТОО «Караой» и CITIC Construction. Компании планируют создать вертикальный кластер по свиноводству в Алматинской области, включающий в себя фермы, мясоперерабатывающий комбинат, а также генетический центр. В рамках соглашения планируется подписать оффтейк-контракт на поставку свинины в Китай», – сообщили в министерстве.

 

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